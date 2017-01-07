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7 января 2017, 21:01 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Шайбы Мозякина и Коваржа принесли магнитогорскому «Металлургу» победу на «Ак Барсом» в КХЛ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» победил казанский «Ак Барс» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы Мозякина и Коваржа принесли магнитогорскому Металлургу победу на Ак Барсом в КХЛ - Фото Увеличить
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Шайбы забросили Сергей Мозякин (28-я минута) и Ян Коварж (31).

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 102 очка после 47 встреч. «Ак Барс» идет третьим, имея в активе 94 очка в 49 матчах.

Результаты других матчей игрового дня:

«Йокерит» — «Северсталь» — 1:4.

«Нефтехимик» — «Трактор» — 1:0.

7.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 0:2 Металлург Мг
(0:0, 0:2, 0:0)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Илья Воробьев
Вратари
Эмиль Гарипов 58:32 Василий Кошечкин
1-й период
09:33 Степан Захарчук
19:24 Александр Свитов
2-й период
Ян Коварж 21:47
26:22 Дмитрий Обухов
Сергей Мозякин (К. Ли) 27:07
28:41 Атте Охтамаа
Ян Коварж (С. Мозякин) 30:07
Оскар Осала 31:40
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Владимир Балушка (Словакия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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