Шайбы Мозякина и Коваржа принесли магнитогорскому «Металлургу» победу на «Ак Барсом» в КХЛ
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» победил казанский «Ак Барс» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбы забросили Сергей Мозякин (28-я минута) и Ян Коварж (31).
«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 102 очка после 47 встреч. «Ак Барс» идет третьим, имея в активе 94 очка в 49 матчах.
Результаты других матчей игрового дня:
«Йокерит» — «Северсталь» — 1:4.
«Нефтехимик» — «Трактор» — 1:0.
|7.01.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|"Татнефть Арена"
|Ак Барс
|0:2
|Металлург Мг
|(0:0, 0:2, 0:0)
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Илья Воробьев
Вратари
|Эмиль Гарипов 58:32
|Василий Кошечкин
|1-й период
|09:33
|Степан Захарчук
|19:24
|Александр Свитов
|2-й период
|Ян Коварж
|21:47
|26:22
|Дмитрий Обухов
|Сергей Мозякин (К. Ли)
|27:07
|28:41
|Атте Охтамаа
|Ян Коварж (С. Мозякин)
|30:07
|Оскар Осала
|31:40
Статистика
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Владимир Балушка (Словакия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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