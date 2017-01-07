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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28354733/
7 января 2017, 19:40 | Хоккей: КХЛ | dostup1.ru

Хоккеисты «Металлурга» обыграли казанский «Ак Барс»

У «Магнитки» отличились Сергей Мозякин и Ян Коварж.

Магнитогорский «Металлург» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одолел казанский «Ак Барс» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У «Магнитки» голы в свой актив записали Сергей Мозякин (27:07) и Ян Коварж (30:07).

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 102 очка после 47 встреч.
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