«Авангард» вырвал победу у «Локомотива»

7 января омский «Авангард» сыграл с ярославским «Локомотивом» в «Арене-Омск».

При этом во время трансляции показали капитана гостей Стаффана Кронвалля, с энтузиазмом исполняющего гимн России. Судя по всему, ЧП с упавшей сосулькой не причинило вреда игроку.

В первом периоде матча Николай Лемтюгов из «Авангарда» забросил первый гол. Но через 5 минут защитник «Локомотива» Владислав Гавриков сравнял счет. Тогда как нападающий «Локомотива» Денис Мосалев снова отметился броском в ворота соперника, но «ястребы» не уступали. Николай Лемтюгов отметился новой шайбой.

Во втором периоде третий, в итоге ставший победным гол, оказался от Ильи Михеева, заброшенный на пятой минуте.

После нынешнего матча «ястребам» удастся сыграть дома только 31 января.