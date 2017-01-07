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ХК «Сибирь» обыграл подмосковный «Витязь» благодаря дублю Окулова, об этом свидетельствуют данные на сайте клуба.

«Сибирь» по ходу матча первой забила гол. Окулов В чужой зоне, находясь спиной, развернулся, попутно отрезав двух игроков «Витязя», и бросил точно в девятку. Соперник через 4 минуты сравнял счет, а через 6 вышел вперед — шайбы на свой счет записали Хорак и Панков. Во втором периоде Бойчак удачно сыграл на добивании после броска Мишарина и счет стал 2:2. В Третьем периоде «Сибирь» показала классный, атакующий хоккей. Третий гол в за «Сибирь» в матче забил Константин Окулов с острого угла — 3:2. «Витязь», чтобы сравнять счет, в концовке матча снял вратаря, на площадку вышел шестой полевой игрок, но результата это не принесло.

Итоговый счет -3:2. «Сибирь» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы Восточной Конференции КХЛ с 65 очками.

Следующий матч новосибирская команда проведет на выезде против «Северстали» из Череповца. Начало игры 11 января в 23 часа по новосибирскому времени.