Дубль Окулова помог «Сибири» одолеть «Витязь» в Новосибирске
Новосибирская «Сибирь» на домашней арене взяла верх над подмосковным «Витязем», встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе «Сибири» дублем сумел отметиться Константин Окулов, ещё одна шайба на счету Зака Бойчака. У «Витязя» голы забили Роман Горак и Александр Панков.
Главные тренеры
|Андрей Скабелка
|Валерий Белов
Вратари
|Дэнни Тэйлор
|Игорь Сапрыкин 58:49 (И. Сапрыкин 59:44)
|1-й период
|12:29
|Константин Окулов
|Роман Горак (М. Афиногенов)
|16:23
|16:40
|Георгий Мишарин
|Александр Панков (И. Головков, А. Макеев)
|18:28
|2-й период
|Марио Кемпе
|26:30
|29:54
|Зак Бойчак (Г. Мишарин, Кон. Алексеев)
|Роман Горак
|33:05
|3-й период
|44:43
|Константин Окулов (Е. Миловзоров, В. Наумов)
|Роман Горак
|59:44
Статистика
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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