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7 января 2017, 16:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дубль Окулова помог «Сибири» одолеть «Витязь» в Новосибирске

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене взяла верх над подмосковным «Витязем», встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Сибири» дублем сумел отметиться Константин Окулов, ещё одна шайба на счету Зака Бойчака. У «Витязя» голы забили Роман Горак и Александр Панков.

7.01.2017 13:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Сибирь 3:2 Витязь
(1:2, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Андрей Скабелка Валерий Белов
Вратари
Дэнни Тэйлор Игорь Сапрыкин 58:49 (И. Сапрыкин 59:44)
1-й период
12:29 Константин Окулов
Роман Горак (М. Афиногенов) 16:23
16:40 Георгий Мишарин
Александр Панков (И. Головков, А. Макеев) 18:28
2-й период
Марио Кемпе 26:30
29:54 Зак Бойчак (Г. Мишарин, Кон. Алексеев)
Роман Горак 33:05
3-й период
44:43 Константин Окулов (Е. Миловзоров, В. Наумов)
Роман Горак 59:44
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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