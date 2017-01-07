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7 января 2017, 18:54 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Новокузнецкий «Металлург» проиграл восьмой матч кряду в КХЛ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над новокузнецким «Металлургом» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:3. Увеличить
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Заброшенными шайбами отметились Юусо Хиетанен (44-я минута), Ансель Галимов (50) и Мартиньш Карсумс (51). Для «Металлурга» это поражение стало восьмым кряду в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает пятое место, набрав в 47 матчах 80 очков, «Металлург» на Востоке с 30 очками идет на последней, 15-й позиции.

В следующем матче «Динамо» 9 января в гостях сыграет с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар», «Металлург» 11 января также на выезде встретится с московским ЦСКА.

7.01.2017 13:00 Зрители 2317 Регулярный чемпионат Дворец спорта кузнецких металлургов
Металлург Нк 0:3 ХК Динамо
(0:0, 0:0, 0:3)
Главные тренеры
Сергей Бердников Сергей Орешкин
Вратари
Рафаэль Хакимов 50:15 (В. Подъяпольский 50:15) Александр Еременко
1-й период
01:42 Алексей Васильченко
14:25 Алексей Васильченко
2-й период
Андрей Кутейкин 27:21
33:08 Станислав Калашников
3-й период
41:32
Юусо Хиетанен (Л. Кашпар, А. Терещенко) 43:26
Илья Никулин 44:19
46:19 Игнат Земченко
Ансель Галимов (А. Еременко, А. Федоров) 49:22
Мартиньш Карсумс (Л. Кашпар, А. Терещенко) 50:15
55:28 Федор Полищук
Статистика
12 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Нк
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо М
Новости Матчи Состав
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