Новокузнецкий «Металлург» проиграл восьмой матч кряду в КХЛ
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над новокузнецким «Металлургом» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Заброшенными шайбами отметились Юусо Хиетанен (44-я минута), Ансель Галимов (50) и Мартиньш Карсумс (51). Для «Металлурга» это поражение стало восьмым кряду в КХЛ.
В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает пятое место, набрав в 47 матчах 80 очков, «Металлург» на Востоке с 30 очками идет на последней, 15-й позиции.
В следующем матче «Динамо» 9 января в гостях сыграет с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар», «Металлург» 11 января также на выезде встретится с московским ЦСКА.
|7.01.2017 13:00
|Зрители 2317
|Регулярный чемпионат
|Дворец спорта кузнецких металлургов
|Металлург Нк
|0:3
|ХК Динамо
|(0:0, 0:0, 0:3)
Главные тренеры
|Сергей Бердников
|Сергей Орешкин
Вратари
|Рафаэль Хакимов 50:15 (В. Подъяпольский 50:15)
|Александр Еременко
|1-й период
|01:42
|Алексей Васильченко
|14:25
|Алексей Васильченко
|2-й период
|Андрей Кутейкин
|27:21
|33:08
|Станислав Калашников
|3-й период
|41:32
|Юусо Хиетанен (Л. Кашпар, А. Терещенко)
|43:26
|Илья Никулин
|44:19
|46:19
|Игнат Земченко
|Ансель Галимов (А. Еременко, А. Федоров)
|49:22
|Мартиньш Карсумс (Л. Кашпар, А. Терещенко)
|50:15
|55:28
|Федор Полищук
Статистика
|12
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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