Новокузнецкий «Металлург» проиграл восьмой матч кряду в КХЛ

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Заброшенными шайбами отметились Юусо Хиетанен (44-я минута), Ансель Галимов (50) и Мартиньш Карсумс (51). Для «Металлурга» это поражение стало восьмым кряду в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает пятое место, набрав в 47 матчах 80 очков, «Металлург» на Востоке с 30 очками идет на последней, 15-й позиции.

В следующем матче «Динамо» 9 января в гостях сыграет с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар», «Металлург» 11 января также на выезде встретится с московским ЦСКА.