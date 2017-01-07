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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28352589/
7 января 2017, 17:48 | Хоккей: КХЛ | НИА-Нижний Новгород

Нижегородский ХК «Торпедо» со счетом 2:1 обыграл уральский «Автомобилист» 6 января

Нижегородский ХК «Торпедо» со счетом 2:1 обыграл уральский «Автомобилист» 6 января. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.

В первом периоде нижегородская команда провела ряд атак, но так и не открыла счет. Однако во второй периоде первый гол в ворота екатеринбуржцев забил Бобби Батлер. Позднее «Автомобилист» сравнял счет. Затем в серии буллитов торпедовец Бобби Батлер забил гол и решил исход матча.

8 января нижегородцы сыграют в Астане с местным «Барысом».

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