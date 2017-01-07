Нижегородский ХК «Торпедо» со счетом 2:1 обыграл уральский «Автомобилист» 6 января
Нижегородский ХК «Торпедо» со счетом 2:1 обыграл уральский «Автомобилист» 6 января. Об этом сообщает
пресс-служба спортивного клуба.
В первом периоде нижегородская команда провела ряд атак, но так и не открыла счет. Однако во второй периоде первый гол в ворота екатеринбуржцев забил Бобби Батлер. Позднее «Автомобилист» сравнял счет. Затем в серии буллитов торпедовец Бобби Батлер забил гол и решил исход матча.
8 января нижегородцы сыграют в Астане с местным «Барысом».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter