В хоккейном клубе «Авангард» опровергли травмирование сосулькой капитана «Локомотива»
Пресс-атташе команды Олег Малицкий заявил, что информация о падении на голову Стаффана Кронвалля недостоверная.
Сегодня, 7 января, анонимные очевидцы сообщили о ЧП с капитаном ярославского «Локомотива» Стаффаном Кронваллем.
Сегодня хоккейный клуб должен сыграть с «Авангардом» в «Арене-Омск». Якобы вся команда отправилась изучать расписание работы лапшичной возле здания Союза художников. В этот момент на капитана «Локомотива» Стаффана Кронвалля, по данным источника, упала сосулька с крыши здания.
Между тем в хоккейной команде «Авангард» опровергли эту информацию.
Олег Малицкий,
— Информация о травмировании игрока «Локомотива» не соответствует действительности. Это «утка».
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