В хоккейном клубе «Авангард» опровергли травмирование сосулькой капитана «Локомотива»

Сегодня, 7 января, анонимные очевидцы сообщили о ЧП с капитаном ярославского «Локомотива» Стаффаном Кронваллем.

Сегодня хоккейный клуб должен сыграть с «Авангардом» в «Арене-Омск». Якобы вся команда отправилась изучать расписание работы лапшичной возле здания Союза художников. В этот момент на капитана «Локомотива» Стаффана Кронвалля, по данным источника, упала сосулька с крыши здания.

Между тем в хоккейной команде «Авангард» опровергли эту информацию.

Олег Малицкий, пресс-атташе ХК «Авангард»:

— Информация о травмировании игрока «Локомотива» не соответствует действительности. Это «утка».