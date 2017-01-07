Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28352192/
7 января 2017, 12:51 | Хоккей: КХЛ | Om1.ru

В хоккейном клубе «Авангард» опровергли травмирование сосулькой капитана «Локомотива»

Пресс-атташе команды Олег Малицкий заявил, что информация о падении на голову Стаффана Кронвалля недостоверная.

Сегодня, 7 января, анонимные очевидцы сообщили о ЧП с капитаном ярославского «Локомотива» Стаффаном Кронваллем.

Сегодня хоккейный клуб должен сыграть с «Авангардом» в «Арене-Омск». Якобы вся команда отправилась изучать расписание работы лапшичной возле здания Союза художников. В этот момент на капитана «Локомотива» Стаффана Кронвалля, по данным источника, упала сосулька с крыши здания.

Между тем в хоккейной команде «Авангард» опровергли эту информацию.

Олег Малицкий, пресс-атташе ХК «Авангард»:

 — Информация о травмировании игрока «Локомотива» не соответствует действительности. Это «утка».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 4 новости  Все новости
2 января

В Омске в новогодние каникулы будут работать бесплатные социальные катки - СПИСОК

В Омской области приступили к зимнему учету диких животных

На новогодних каникулах Омская филармония исполнит цикл концертов