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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28351983/
7 января 2017, 11:18 | Хоккей: КХЛ | ЮГА.ру

Хоккейный «Сочи» на выезде обыграл «Барыс»

Хоккейный клуб «Сочи» на выезде взял верх над «Барысом» из Астаны со счетом 4:0.

Первый период прошел спокойно, однако за полторы минуты до перерыва спокойствие астанчан нарушил Иван Захарчук. Форвард черноморцев отвоевал шайбу у соперника за воротами и со второй попытки забросил шайбу.

Во второй трети матча автором гола стал Алексей Пепеляев. На старте третьего периода Андрей Костицын в большинстве из круга вбрасывания бросил в ближнюю «девятку». За пять минут до сирены Юрий Александров из своей зоны разрушил план игроков «Барыса» и счет стал равен 0:4 в пользу сочинских «леопардов».

«Выездная серия для “Сочи” продолжится в Ханты-Мансийске. Команда встретится с местной “Югрой”. Матч состоится 8 января и начнется в 14:30», — рассказали в пресс-службе администрации Сочи.
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