Хоккейный «Сочи» на выезде обыграл «Барыс»

Первый период прошел спокойно, однако за полторы минуты до перерыва спокойствие астанчан нарушил Иван Захарчук. Форвард черноморцев отвоевал шайбу у соперника за воротами и со второй попытки забросил шайбу.

Во второй трети матча автором гола стал Алексей Пепеляев. На старте третьего периода Андрей Костицын в большинстве из круга вбрасывания бросил в ближнюю «девятку». За пять минут до сирены Юрий Александров из своей зоны разрушил план игроков «Барыса» и счет стал равен 0:4 в пользу сочинских «леопардов».