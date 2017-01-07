Победой со счетом 4:1 завершился для ХК «Адмирал» первый матч команды в 2017 году

Владивосток, 7 января, PrimaMedia.

Первая в 2017 игра ХК «Адмирал» состоялась вчера, в 19.00 по московскому времени, на арене «Дома Спорта» в столице Хорватии — Загребе. Противниками «Адмирала» стала команда «Мадевшчак». Игра была достаточно напряженной, но в переломный момент «моряки» все же смогли отыграться. ХК «Адмирал» вышли из матча с победой и счетом 1:4, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на информацию пресс-службы ХК «Адмирал».

«Адмирал», проводивший первый матч в 2017 году, не сразу вкатился в игру, чем на третьей минуте воспользовался Кирилл Воронин, перешедший в «Медвешчак» за 30 минут до закрытия трансферного окна, как раз из «Адмирала». Гол получился курьезным, Воронин прострелил, а шайба предательски попала в защитника и влетела в сетку ворот Серебрякова. Надо сказать, что Кирилл особо не праздновал свою первую шайбу в новой команде, лишь развел в стороны руки, и виновато глянул на скамейку запасных бывшей команды.

Отыгрались «моряки» перед самой сиреной на перерыв. Макаренко промчался по левому флангу за ворота и скинул шайбу на пятак Казакову. Максим, обретающий в последних матчах всё большую уверенность, был точен.

К экватору матча силы хозяев, проводивших второй матч за два дня, начали таять. «Адмирал» прибрал инициативу к своим рукам и начал создавать у ворот Гарнетта момент за моментом, но голкипер был неприступен, раз за разом срывая аплодисменты публики. Но, на 35-й минуте оказался бессилен и он. Райт классной передачей подключил к атаке Земчёнка, и Артём кистевым броском вывел «моряков» вперед.

В третьем периоде Александр Горшков в третий раз огорчил Гарнетта, воспользовавшись классной передачей Блума.

А за секунду до сирены Казаков оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

Голы:

1:0 Воронин (Махбод, Катич, 02:22).

1:1 Казаков (Макаренко, Земчёнок, 19:17).

1:2 Земчёнок (Райт, Горшков, 34:20).

1:3 Горшков (Блум, 44:30).

1:4 Казаков (Макаренко, Жафяров, 59:59-п.в.).

Броски: 28 (13+7+8) — 28 (9+15+4).

Вбрасывания: 30 (8+11+11) — 33 (9+11+13).

Блокированные броски: 5 (5+5+5) — 4 (4+2+8).

Силовые приемы: 9 (4+4+1) — 14 (4+4+6).