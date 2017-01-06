Джефф Платт: В Мавзолее Ленина возникает неповторимое ощущение
Канадский легионер ЦСКА с белорусским паспортом Джефф Платт отметил, что знаком с постреволюционной историей России.
Если к вам приезжают родные, куда в Москве их ведете?
Достопримечательности? Ну, само собой, Красная площадь. Всевозможные парки, тот же балет. Кстати, в канун Нового года мы с женой сходили в Большой театр на «Щелкунчика». Я уже второй раз побывал на этом представлении — очень нравится. В Мавзолей никого еще не водил, но хотелось бы. Сам там бывал дважды. Отличное место! Такое неповторимое ощущение — не передать словами.
Вы знакомы с историей России?
С дореволюционной — практически нет. Но если брать времена СССР, то в общих чертах представляю, имена правителей знаю. Ленин, потом Сталин, потом… Как же звать этого вождя, который пришел после Сталина в 50-х годах?
Хрущев?
Не знаю такого. Хотя, погодите… Это Никита Кручев, да? В Канаде его называют именно так, с ударением на первый слог. Просто я никогда не видел его фамилию, написанную на кириллице, вот и не знал правильного произношения, — цитирует Платта официальный сайт ЦСКА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter