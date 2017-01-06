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6 января 2017, 22:53 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Джефф Платт: В Мавзолее Ленина возникает неповторимое ощущение

Канадский легионер ЦСКА с белорусским паспортом Джефф Платт отметил, что знаком с постреволюционной историей России.

Если к вам приезжают родные, куда в Москве их ведете?

Достопримечательности? Ну, само собой, Красная площадь. Всевозможные парки, тот же балет. Кстати, в канун Нового года мы с женой сходили в Большой театр на «Щелкунчика». Я уже второй раз побывал на этом представлении — очень нравится. В Мавзолей никого еще не водил, но хотелось бы. Сам там бывал дважды. Отличное место! Такое неповторимое ощущение — не передать словами. По-моему, оно в Мавзолее возникает у всех.

Вы знакомы с историей России?

С дореволюционной — практически нет. Но если брать времена СССР, то в общих чертах представляю, имена правителей знаю. Ленин, потом Сталин, потом… Как же звать этого вождя, который пришел после Сталина в 50-х годах?

Хрущев?

Не знаю такого. Хотя, погодите… Это Никита Кручев, да? В Канаде его называют именно так, с ударением на первый слог. Просто я никогда не видел его фамилию, написанную на кириллице, вот и не знал правильного произношения, — цитирует Платта официальный сайт ЦСКА.

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