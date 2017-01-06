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6 января 2017, 21:41 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Адмирал» победил «Медвешчак» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» победил загребский «Медвешчак» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Максим Казаков (20-я и 60-я минуты), Артем Земченок (35) и Александр Горшков (45). Хозяева ответили точным броском Кирилла Воронина (3).

«Адмирал» идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 67 очков после 47 встреч. «Медвешчак» занимает 11-е место на Западе, имея в активе 59 очков после 47 игр.

Результаты других матчей игрового дня:

«Автомобилист» — «Торпедо» — 1:2 (по буллитам).

«Барыс» — «Сочи» — 0:4.

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