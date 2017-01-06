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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28350102/
6 января 2017, 21:23 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Александр Липин: «Торпедо» — команда хорошая, но как показывает практика обыгрывать можно любого

После трех побед подряд, «Барыс» уступил на своем льду гостям из Сочи. «Барсам» так и не удалось распечатать ворота «леопардов» — 0:4.

После трех побед подряд <span class=error>Барыс</span> уступил на своем льду гостям из Сочи. Барсам так и не удалось распечатать ворота леопардов — 0:4. Увеличить
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В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz прошедший матч прокомментировал защитник столичного клуба Александр Липин.

 — Александр, создавали моменты, бросали, но не удавалось забить, есть доля невезения, как считаете?
— Удача или неудача, надо отдать должное сопернику — хорошо оборонялись, шайбу здорово блокировали. Еще и вратарь сыграл здорово. Где-то нам, может быть, не повезло, не знаю. Наверное, пока на эмоциях, но какие бы, ни были рикошеты, отскоки, все — в сторону соперника. Но ладно, если здесь не повезло, значит где-то в другом повезет.

 — К тому же, игра в неравных составах, что большинство, что меньшинство не удалось и в принципе от игры к игре такой нестабильный компонент?
— Да, пока нестабильный, но ничего мы работаем над этим, что в меньшинстве сегодня пропустили, что в большинстве не получалось забить. Будем продолжать работать.

 — Играете через день, ближайшая игра с «Торпедо», они в первой четверке Запада, как будете готовиться к этому сопернику?
— Ну как, нужно сделать выводы, завтра соберемся, посмотрим видео. Скажут чему уделить больше внимания и также по будущему сопернику — по Нижнему Новгороду. Команда хорошая, но как показывает практика — обыгрывать можно любого.

 — У вас высокий показатель по блокированным броскам — больше 80, это такое задание тренера максимально закрывать ворота, подставляясь под шайбу?
— Любой игрок должен по возможности блокировать бросок, не только касается меня. У нас и нападающие готовы, тот же Найджел — лучший снайпер, не стесняется ложиться под шайбу. Это не говорит о том, что кому-то конкретно нужно это.

 — Но столько шайб, не больно?
— Если правильно садиться, то терпимо, скажем так. Так как я защитник, меня больше учили обороняться, чем играть в нападении. Кто на что учился.

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