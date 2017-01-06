Александр Липин: «Торпедо» — команда хорошая, но как показывает практика обыгрывать можно любого
После трех побед подряд, «Барыс» уступил на своем льду гостям из Сочи. «Барсам» так и не удалось распечатать ворота «леопардов» — 0:4.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В интервью корреспонденту республиканского
— Александр, создавали моменты, бросали, но не удавалось забить, есть доля невезения, как считаете?
— Удача или неудача, надо отдать должное сопернику — хорошо оборонялись, шайбу здорово блокировали. Еще и вратарь сыграл здорово.
— К тому же, игра в неравных составах, что большинство, что меньшинство не удалось и в принципе от игры к игре такой нестабильный компонент?
— Да, пока нестабильный, но ничего мы работаем над этим, что в меньшинстве сегодня пропустили, что в большинстве не получалось забить. Будем продолжать работать.
— Играете через день, ближайшая игра с «Торпедо», они в первой четверке Запада, как будете готовиться к этому сопернику?
— Ну как, нужно сделать выводы, завтра соберемся, посмотрим видео. Скажут чему уделить больше внимания и также по будущему сопернику — по Нижнему Новгороду. Команда хорошая, но как показывает практика — обыгрывать можно любого.
— У вас высокий показатель по блокированным броскам — больше 80, это такое задание тренера максимально закрывать ворота, подставляясь под шайбу?
— Любой игрок должен по возможности блокировать бросок, не только касается меня. У нас и нападающие готовы, тот же Найджел — лучший снайпер, не стесняется ложиться под шайбу. Это не говорит о том, что
— Но столько шайб, не больно?
— Если правильно садиться, то терпимо, скажем так. Так как я защитник, меня больше учили обороняться, чем играть в нападении. Кто на что учился.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter