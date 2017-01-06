В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz прошедший матч прокомментировал защитник столичного клуба Александр Липин.



— Александр, создавали моменты, бросали, но не удавалось забить, есть доля невезения, как считаете?

— Удача или неудача, надо отдать должное сопернику — хорошо оборонялись, шайбу здорово блокировали. Еще и вратарь сыграл здорово. Где-то нам, может быть, не повезло, не знаю. Наверное, пока на эмоциях, но какие бы, ни были рикошеты, отскоки, все — в сторону соперника. Но ладно, если здесь не повезло, значит где-то в другом повезет.



— К тому же, игра в неравных составах, что большинство, что меньшинство не удалось и в принципе от игры к игре такой нестабильный компонент?

— Да, пока нестабильный, но ничего мы работаем над этим, что в меньшинстве сегодня пропустили, что в большинстве не получалось забить. Будем продолжать работать.



— Играете через день, ближайшая игра с «Торпедо», они в первой четверке Запада, как будете готовиться к этому сопернику?

— Ну как, нужно сделать выводы, завтра соберемся, посмотрим видео. Скажут чему уделить больше внимания и также по будущему сопернику — по Нижнему Новгороду. Команда хорошая, но как показывает практика — обыгрывать можно любого.



— У вас высокий показатель по блокированным броскам — больше 80, это такое задание тренера максимально закрывать ворота, подставляясь под шайбу?

— Любой игрок должен по возможности блокировать бросок, не только касается меня. У нас и нападающие готовы, тот же Найджел — лучший снайпер, не стесняется ложиться под шайбу. Это не говорит о том, что кому-то конкретно нужно это.



— Но столько шайб, не больно?

— Если правильно садиться, то терпимо, скажем так. Так как я защитник, меня больше учили обороняться, чем играть в нападении. Кто на что учился.