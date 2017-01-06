Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28349486/
6 января 2017, 20:08 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» крупно проиграл «Сочи» и прервал победную серию

Хоккеисты «Барыса» проиграли «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Это поражение стало для астанинцев первым в 2017 году. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра проходила сегодня, 6 января, в Астане и завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей.

Игроки «Сочи» смогли выйти вперед уже в первом периоде. На 19-й минуте после видеопросмотра была засчитана шайба Ивана Захарчука.

Развить преимущество «Сочи» смог во втором периоде. На 33-й минуте российский клуб снял с игры вратаря, и риск оправдался — вторую шайбу забросил Алексей Пепеляев.

Еще дважды «Сочи» огорчил «Барыс» в заключительном периоде. На 47-й минуте российский клуб воспользовался большинством — красивым броском отметился Андрей Костицын, а на 56-й минуте Юрий Александров отправил шайбу уже в пустые ворота.

Для «Барыса» это поражение стало 23-м в сезоне. Астанинский клуб прервал трехматчевую победную серию. С 68 очками «Барыс» остался на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь «Сочи», одержавший 21-ю победу, набрал 66 баллов и догнал «Витязь», который идет восьмым на Западе.

Следующий матч «Барыс» проведет 8 января на домашней площадке. Игра с «Торпедо» из Нижнего Новгорода начнется в 17:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.

6.01.2017 16:30 Зрители 5500 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 0:4 Сочи
(0:1, 0:1, 0:2)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Вячеслав Буцаев
Вратари
Хенрик Карлссон 54:35 (Х. Карлссон 55:48) Константин Барулин 32:16 (К. Барулин 32:41)
1-й период
08:36
Иван Захарчук 18:25
2-й период
Бен Максвелл 30:01
Алексей Пепеляев (А. Костицын, И. Игнатушкин) 32:41
36:19
Руслан Педан 39:04
3-й период
45:19 Кори Тривино
Андрей Костицын (А. Пепеляев, И. Крикунов) 46:36
48:20
52:53 Вячеслав Трясунов
53:41 Хенрик Карлссон
Алексей Пепеляев 54:35
Юрий Александров п.в. 55:48
Статистика
16 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Сочи
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Эдуард Занковец прокомментировал поражение "Барыса" в матче с "Сочи"

"Барыс" крупно проиграл "Сочи" и прервал победную серию

"Астана" объявила об уходе двух футболистов