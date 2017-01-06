«Барыс» крупно проиграл «Сочи» и прервал победную серию

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Игра проходила сегодня, 6 января, в Астане и завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей.

Игроки «Сочи» смогли выйти вперед уже в первом периоде. На 19-й минуте после видеопросмотра была засчитана шайба Ивана Захарчука.

Развить преимущество «Сочи» смог во втором периоде. На 33-й минуте российский клуб снял с игры вратаря, и риск оправдался — вторую шайбу забросил Алексей Пепеляев.

Еще дважды «Сочи» огорчил «Барыс» в заключительном периоде. На 47-й минуте российский клуб воспользовался большинством — красивым броском отметился Андрей Костицын, а на 56-й минуте Юрий Александров отправил шайбу уже в пустые ворота.

Для «Барыса» это поражение стало 23-м в сезоне. Астанинский клуб прервал трехматчевую победную серию. С 68 очками «Барыс» остался на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь «Сочи», одержавший 21-ю победу, набрал 66 баллов и догнал «Витязь», который идет восьмым на Западе.

Следующий матч «Барыс» проведет 8 января на домашней площадке. Игра с «Торпедо» из Нижнего Новгорода начнется в 17:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.