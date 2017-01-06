«Барыс» крупно проиграл «Сочи» и прервал победную серию
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила сегодня, 6 января, в Астане и завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей.
Игроки «Сочи» смогли выйти вперед уже в первом периоде. На 19-й минуте после видеопросмотра была засчитана шайба Ивана Захарчука.
Развить преимущество «Сочи» смог во втором периоде. На 33-й минуте российский клуб снял с игры вратаря, и риск оправдался — вторую шайбу забросил Алексей Пепеляев.
Еще дважды «Сочи» огорчил «Барыс» в заключительном периоде. На 47-й минуте российский клуб воспользовался большинством — красивым броском отметился Андрей Костицын, а на 56-й минуте Юрий Александров отправил шайбу уже в пустые ворота.
Для «Барыса» это поражение стало 23-м в сезоне. Астанинский клуб прервал трехматчевую победную серию. С 68 очками «Барыс» остался на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь «Сочи», одержавший 21-ю победу, набрал 66 баллов и догнал «Витязь», который идет восьмым на Западе.
Следующий матч «Барыс» проведет 8 января на домашней площадке. Игра с «Торпедо» из Нижнего Новгорода начнется в 17:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
|Эдуард Занковец
|Вячеслав Буцаев
|Хенрик Карлссон 54:35 (Х. Карлссон 55:48)
|Константин Барулин 32:16 (К. Барулин 32:41)
|1-й период
|08:36
|Иван Захарчук
|18:25
|2-й период
|Бен Максвелл
|30:01
|Алексей Пепеляев (А. Костицын, И. Игнатушкин)
|32:41
|36:19
|Руслан Педан
|39:04
|3-й период
|45:19
|Кори Тривино
|Андрей Костицын (А. Пепеляев, И. Крикунов)
|46:36
|48:20
|52:53
|Вячеслав Трясунов
|53:41
|Хенрик Карлссон
|Алексей Пепеляев
|54:35
|Юрий Александров
|п.в.
|55:48
|16
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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