Тренер «Югры» Разин поблагодарил СДК КХЛ за дисквалификацию Купцова

«Югра» в пятницу одержала победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2 (3:1, 0:0, 2:1). Лапенков в этой встрече набрал два очка — на исходе первого периода забросил шайбу, а в третьем выступил ассистентом для Андрея Алексеева.

«Хочу сказать спасибо СДК КХЛ, который за полтора часа (до игры) сообщил, что у нас, оказывается, дисквалифицирован Купцов, — сказал Разин на пресс-конференции, запись которой приводится в официальном канале “Югры” в Periscope. — В срочном порядке пришлось искать нового центрального нападающего, который с утра отпахал две тренировки. Им оказался Евгений Лапенков, и он стал сегодня героем. Такова хоккейная жизнь».

«Мы провалили начало игры, нас спас первый гол, благодаря которому мы почувствовали игру, — добавил Разин. — Потом забили хорошие голы, потом ребята старались и пластались, ловили броски на себя. В третьем периоде счет по блокированным броскам 10:0 в нашу пользу, а это и есть залог успеха».

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин также отметил самоотверженность хоккеистов команды соперника. «Мы неплохо начали игру, забили хороший гол, — заявил он. — Но пропустили три гола, а с такого счета отыгрываться сложновато. Ребята старались отыграться два оставшихся периода, но соперник здорово играл по счету: пластался, не давал шайбе долететь до ворот».