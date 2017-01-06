Тренер «Югры» Разин поблагодарил СДК КХЛ за дисквалификацию Купцова
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Андрей Разин в ироничной форме поблагодарил Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ за то, что за полтора часа до матча с московским «Спартаком» стало известно о дисквалификации нападающего команды Сергея Купцова, так как заменивший его Евгений Лапенков стал героем встречи.
«Югра» в пятницу одержала победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2 (3:1, 0:0, 2:1). Лапенков в этой встрече набрал два очка — на исходе первого периода забросил шайбу, а в третьем выступил ассистентом для Андрея Алексеева.
«Хочу сказать спасибо СДК КХЛ, который за полтора часа (до игры) сообщил, что у нас, оказывается, дисквалифицирован Купцов, — сказал Разин на
«Мы провалили начало игры, нас спас первый гол, благодаря которому мы почувствовали игру, — добавил Разин. — Потом забили хорошие голы, потом ребята старались и пластались, ловили броски на себя. В третьем периоде счет по блокированным броскам 10:0 в нашу пользу, а это и есть залог успеха».
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин также отметил самоотверженность хоккеистов команды соперника. «Мы неплохо начали игру, забили хороший гол, — заявил он. — Но пропустили три гола, а с такого счета отыгрываться сложновато. Ребята старались отыграться два оставшихся периода, но соперник здорово играл по счету: пластался, не давал шайбе долететь до ворот».
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