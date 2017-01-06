«Торпедо» победило «Автомобилист» в матче КХЛ
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе нижегородцев шайбу забросил Бобби Батлер (37-я минута), победный буллит на счету Владимира Галузина. У хозяев отличился Никита Щитов (55).
«Торпедо» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 86 очков. «Автомобилист» идет 11-м на Востоке с 57 очками.
Следующие матчи команды проведут 8 января. «Автомобилист» примет московский «Спартак», «Торпедо» сыграет в гостях с астанинским «Барысом».
|6.01.2017 15:00
|Зрители 5000
|Регулярный чемпионат
|КРК "Уралец"
|Автомобилист
|1:2 Б
|Торпедо НН
|(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Владимир Крикунов
|Петерис Скудра
Вратари
|Владимир Сохатский
|Михаил Бирюков 65:00 (И. Проскуряков 65:00)
|1-й период
|Евгений Мозер
|02:13
|05:46
|Олег Губин
|14:36
|Никита Щитов
|Максим I Осипов
|16:47
|2-й период
|20:31
|Никита Щитов
|21:50
|Йон Норман
|23:47
|Бобби Батлер
|36:46
|3-й период
|Артем Аляев
|42:17
|Дмитрий Семин
|51:34
|Дмитрий Семин
|51:34
|54:52
|Никита Щитов (Ал. Михнов)
|Овертайм
|60:40
|Артем Гареев
Серия буллитов - победный бросок
|Б. Батлер
Статистика
|8
|Штрафное время
|22
|6
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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