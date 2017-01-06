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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28349113/
6 января 2017, 18:22 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Торпедо» победило «Автомобилист» в матче КХЛ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе нижегородцев шайбу забросил Бобби Батлер (37-я минута), победный буллит на счету Владимира Галузина. У хозяев отличился Никита Щитов (55).

«Торпедо» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 86 очков. «Автомобилист» идет 11-м на Востоке с 57 очками.

Следующие матчи команды проведут 8 января. «Автомобилист» примет московский «Спартак», «Торпедо» сыграет в гостях с астанинским «Барысом».

6.01.2017 15:00 Зрители 5000 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Автомобилист 1:2 Б Торпедо НН
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Владимир Крикунов Петерис Скудра
Вратари
Владимир Сохатский Михаил Бирюков 65:00 (И. Проскуряков 65:00)
1-й период
Евгений Мозер 02:13
05:46 Олег Губин
14:36 Никита Щитов
Максим I Осипов 16:47
2-й период
20:31 Никита Щитов
21:50
Йон Норман 23:47
Бобби Батлер 36:46
3-й период
Артем Аляев 42:17
Дмитрий Семин 51:34
Дмитрий Семин 51:34
54:52 Никита Щитов (Ал. Михнов)
Овертайм
60:40 Артем Гареев
Серия буллитов - победный бросок
Б. Батлер
Статистика
8 Штрафное время 22
6 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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Автомобилист
Новости Матчи Состав Статистика
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