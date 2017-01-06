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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28348718/
6 января 2017, 17:21 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Югра» обыграла «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Ханты-мансийская «Югра» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Антон Королев (13-я минута), Александр Макаров (15), Евгений Лапенков (20), Андрей Алексеев (47) и Роман Людучин (60). У красно-белых отличились Дмитрий Калинин (6) и Максим Потапов (43).

«Спартак» занимает 10-ю строчку в Западной конференции КХЛ с 60 очками. «Югра» идет 12-й на Востоке с 52 баллами.

Следующие матчи команды проведут 8 января. «Югра» примет «Сочи», «Спартак» сыграет в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».

6.01.2017 14:30 Зрители 2500 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Югра 5:2 Спартак
(3:1, 0:0, 2:1)
Главные тренеры
Андрей Разин Алексей Ярушкин
Вратари
Александр Шарыченков Никита Беспалов 20:00 (М. Свенссон 20:00-57:21, М. Свенссон 59:50)
1-й период
Константин Глазачев 01:02
Дмитрий Калинин (И. Мирнов) 05:00
12:44 Антон Королев (А. Курьянов)
14:23 Александр Макаров (П. Варфоломеев, Д. Горбунов)
Максим Потапов 15:05
19:33 Евгений Лапенков (А. Алексеев)
3-й период
Максим Потапов (В. Бобров) 42:09
46:20 Андрей Алексеев (Е. Лапенков, А. Акмальдинов)
49:35 Антон Королев
Вячеслав Лещенко 49:35
50:01 Роман Людучин
Владислав Провольнев 50:01
Виктор Бобров 50:01
Владислав Провольнев 52:01
59:50 п.в. Роман Людучин (Ант. Королев)
Статистика
4 Штрафное время 20
3 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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