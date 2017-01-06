«Югра» обыграла «Спартак» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/.
Ханты-мансийская «Югра» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Антон Королев (13-я минута), Александр Макаров (15), Евгений Лапенков (20), Андрей Алексеев (47) и Роман Людучин (60). У
«Спартак» занимает 10-ю строчку в Западной конференции КХЛ с 60 очками. «Югра» идет 12-й на Востоке с 52 баллами.
Следующие матчи команды проведут 8 января. «Югра» примет «Сочи», «Спартак» сыграет в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».
Главные тренеры
|Андрей Разин
|Алексей Ярушкин
Вратари
|Александр Шарыченков
|Никита Беспалов 20:00 (М. Свенссон 20:00-57:21, М. Свенссон 59:50)
|1-й период
|Константин Глазачев
|01:02
|Дмитрий Калинин (И. Мирнов)
|05:00
|12:44
|Антон Королев (А. Курьянов)
|14:23
|Александр Макаров (П. Варфоломеев, Д. Горбунов)
|Максим Потапов
|15:05
|19:33
|Евгений Лапенков (А. Алексеев)
|3-й период
|Максим Потапов (В. Бобров)
|42:09
|46:20
|Андрей Алексеев (Е. Лапенков, А. Акмальдинов)
|49:35
|Антон Королев
|Вячеслав Лещенко
|49:35
|50:01
|Роман Людучин
|Владислав Провольнев
|50:01
|Виктор Бобров
|50:01
|Владислав Провольнев
|52:01
|59:50
|п.в.
|Роман Людучин (Ант. Королев)
Статистика
|4
|Штрафное время
|20
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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