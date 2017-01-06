Вратарь московского ХК «Динамо» Лазушин пропустит около недели

Лазушин получил травму по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» в столкновении с форвардом сибиряков Евгением Артюхиным и досрочно покинул площадку. После матча главный тренер «бело-голубых» Сергей Орешкин сообщил, что у Лазушина травма шеи.

«У Лазушина ушиб мягких тканей. Он выбыл на неделю», — сообщили в пресс-службе «Динамо».