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6 января 2017, 13:08 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Вратарь московского ХК «Динамо» Лазушин пропустит около недели

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Вратарь московского «Динамо» Александр Лазушин из-за травмы шеи пропустит порядка недели, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе хоккейного клуба.

Лазушин получил травму по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» в столкновении с форвардом сибиряков Евгением Артюхиным и досрочно покинул площадку. После матча главный тренер «бело-голубых» Сергей Орешкин сообщил, что у Лазушина травма шеи.

«У Лазушина ушиб мягких тканей. Он выбыл на неделю», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

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