Вратарь московского ХК «Динамо» Лазушин пропустит около недели
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Вратарь московского «Динамо» Александр Лазушин из-за травмы шеи пропустит порядка недели, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе хоккейного клуба.
Лазушин получил травму по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» в столкновении с форвардом сибиряков Евгением Артюхиным и досрочно покинул площадку. После матча главный тренер «бело-голубых» Сергей Орешкин сообщил, что у Лазушина травма шеи.
«У Лазушина ушиб мягких тканей. Он выбыл на неделю», — сообщили в