Вайсфельд: Капризов не уедет в НХЛ до окончания контракта с «Салаватом Юлаевым»
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский нападающий Кирилл Капризов, признанный лучшим игроком молодежного чемпионата мира, не покинет «Салават Юлаев» ради Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до окончания контракта в 2018 году. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд.
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Сборная России стала бронзовым призером завершившегося в ночь на пятницу турнира. Капризов набрал 12 очков (девять шайб + три передачи) и вошел в символическую сборную чемпионата.
Помимо 19-летнего Капризова «Салават Юлаев» в составе сборной был представлен 20-летнем нападающим Михаилом Воробьевым. По мнению Вайсфельда, оба выступили на своем уровне. «Главное, чтобы травм не было, а так, считаю, что выступили на своем уровне. Капризов, безусловно, молодец, но если бы он вытащил команду на первое место, был бы вообще герой», — сказал собеседник ТАСС.
На вопрос, возможен ли уход Капризова в НХЛ до окончания срока контракта, действующего до конца сезона-2017/18, генменеджер уфимцев ответил: «Теоретически возможно все, но практически… У него еще год контракта с нами, к тому же существует сложная процедура перехода».
В целом, по мнению собеседника ТАСС, сборная выступи достойно на турнире в Канаде. «Нормально сыграли. Конечно, при благоприятном стечении обстоятельств могли обыграть американцев (в полуфинале проиграли в серии буллитов — Прим. ТАСС), но когда речь идет о двух равных командах, решают нюансы», — оценил выступление Вайсфельд.
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