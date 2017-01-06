Какие реформы нужны КХЛ в ближайшее время

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Необходимость сокращения числа участников чемпионата не отрицают даже руководители лиги, пока, правда, называя это не требуемым, но возможным процессом.

Рассуждения о том, что уровень чемпионата КХЛ при 29 командах и довольно большом оттоке игроков за океан в течение двух последних лет упал, вполне уместны. Но в то же время имеют признак «вкусовщины». Кто-то может оспорить это возвращением Дацюка, Плотникова и прочих. Впрочем, это, пожалуй, и не главный аргумент в вопросе о сокращении лиги.

На наш взгляд, важнее другое — «болото», образовавшееся в таблице не сегодня и не вчера. Четверть команд, по существу, уже с декабря не решает никаких турнирных задач.

Конечно, спустя рукава не играет никто. Но вопрос в том, что часть матчей «регулярки» не вызывает интереса априори.

Ну на что смотреть болельщикам из Новокузнецка, если все оставшиеся встречи их «Металлурга» совершенно не важны с турнирной точки зрения? И, собственно, какая разница, выиграет команда или проиграет? Все равно и болельщикам «Югры», станет их команда в конференции 12-й или 13-й — это не имеет никакого значения. О сторонних любителях хоккея нечего и говорить — для них многие оставшиеся матчи «регулярки» — банальный «проходняк».

Теперь же представим, что КХЛ вернулась к спортивному принципу не только в плане распределения наград. Но, допустим, приняла решение о том, что в Высшую лигу вылетают худшие команды конференций.

Тогда вряд ли столь беспомощной выглядела бы та же «Кузня», которой биться не за что с самого начала чемпионата. Гораздо более серьезную мотивацию имели бы и «Югра», «Амур», «Лада», сейчас располагающие разве что теоретическими шансами на попадание в плей-офф. «Рубка» была бы и на «Западе» — между рижским «Динамо», «Северсталью», «Медвешчаком» и «Слованом». А ведь в совокупности это — целый ряд матчей повышенного накала, интересных широкой общественности. Чего сейчас практически все игры с участием перечисленных команд лишены.

Таким образом, в ближайшее межсезонье КХЛ просто необходимо вносить изменение соответствующего характера в регламент.

Ведь оно не только позволит повысить зрелищность и спортивную составляющую чемпионата, но также даст единственно возможный критерий, по которому будет сокращаться лига, так как критерий любой другой, кроме чисто спортивного, будет слишком спорным и дискуссионным.

Ведь на Кубке мира в составе сборной России воспитанников «Кузни» было больше, чем СКА. Почему же «Металлург» должен исключаться из КХЛ не по спортивному принципу, а по чьему-то желанию? Финансовые проблемы в качестве критерия не подходят тоже, так как они есть как минимум у трети клубов.

Если же с новыми правилами будет не согласен кто-то из иностранных клубов, то ему прямая дорога назад — в свой национальный чемпионат. Большинству зарубежных команд потенциальный вылет, к слову, особо и не угрожает.

Второй важный момент, который, по нашему мнению, должен быть отражен не в регламенте лиги, но в новой семилетней стратегии развития КХЛ, которая пишется в настоящее время — ставка на известные бренды.

Количество клубов в КХЛ даже близко не равно количеству административно-территориальных единиц в стране. Лига не охватывает значительную часть России. И, скажите, кому, допустим, в Ульяновске интересны матчи между, к примеру, «Югрой» и «Ладой» или «Северсталью» и рижским «Динамо»?

Среди периферийных команд есть те, авторитет которых не вызывает сомнений. Те же «Магнитка», «Авангард», «Ак Барс», «Трактор», «Салават», «Торпедо» и некоторые другие, интересные широкому кругу болельщиков. Есть новички, за короткий срок добившиеся отличных результатов как спортивных, так и экономических и, соответственно, приковавших к себе повышенное внимание.

Например, «Адмирал», умудрившийся по итогам прошлого сезона, играя на арене, вмещающей всего 5500 зрителей, окупить больше трети бюджета, что едва ли не рекорд за всю историю отечественного хоккея. Что говорит как об эффективном спортивном менеджменте, собравшем качественный состав на небольшие деньги, так и о маркетинговом. Подобные клубы в текущее время — главный оплот стабильности КХЛ.

Но в общем и целом команды из регионов интерес вызывают только на территории единицы, где они располагаются. Это немало. Но, как уже отмечалось, Россия — намного больше рамок КХЛ. И пропаганда хоккея на всю территорию страны просто не может осуществляться посредством матчей, которые будут смотреть только в регионах, которые представляют соперники. А таковых сегодня большинство.

Где же выход, тем более, если вести речь не о расширении, а о сокращении КХЛ? На самом деле он прост. В лиге должно быть как можно больше команд, чьи названия популярны и узнаваемы по всей стране. В этой связи оправданным выглядит возрождение тех же столичных «Крыльев Советов» и воскресенского «Химика», что сейчас без политической воли сверху невозможно.

Но только лишь возрождения этих клубов мало. Нужна конкурентоспособность. Чтобы не получилось как со «Спартаком». Возрожденным, но не представляющем из себя серьезной силы. А ведь соревнуйся красно-белые на равных со СКА, ЦСКА и «Динамо», игры этих соперников, как в советские времена, приковывали бы внимание всей страны. И та же вывеска «Динамо» — «Крылья Советов» для жителя все того же Ульяновска гораздо привлекательней, чем «Югра» — «Кузня» при всем уважении к этим командам и их болельщикам.