Хоккеисты «Куньлуня» в овертайме обыграли «Слован» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Братиславе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу «Куньлуня», в составе которого забили Томаш Марцинко (52-я минута) и Туукка Мянтюля (65). У «Слована» отличился Джонатан Чичу (30).

«Куньлунь», прервавший свою трехматчевую серию поражений, теперь 9 января примет московское «Динамо», а «Слован» 8 января дома сыграет с владивостокским «Адмиралом».