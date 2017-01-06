Хоккеисты «Куньлуня» в овертайме обыграли «Слован» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты пекинского «Куньлуня» в овертайме обыграли братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Братиславе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу «Куньлуня», в составе которого забили Томаш Марцинко (52-я минута) и Туукка Мянтюля (65). У «Слована» отличился Джонатан Чичу (30).
«Куньлунь», прервавший свою трехматчевую серию поражений, теперь 9 января примет московское «Динамо», а «Слован» 8 января дома сыграет с владивостокским «Адмиралом».
|5.01.2017 21:00
|Зрители 10055
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
|Милош Ржига
|Владимир Юрзинов
Вратари
|Джастин Погге
|Томи Кархунен
|1-й период
|03:00
|Джефф Тэйфф
|Томаш Марцинко
|10:44
|2-й период
|Дамьен Флери
|28:49
|29:28
|Джонатан Чичу (Дж. Тэйфф, М. Глинка)
|32:03
|Михал I Глинка
|Мартин Бакош
|39:47
|3-й период
|51:03
|Иван Шварни
|Томаш Марцинко (М. Бакош, Й. Ярвинен)
|51:25
|58:34
|Томаш Староста
|Овертайм
|63:01
|Томаш Сурови
|Туукка Мянтюля (Ч. Рау, Й. Энлунд)
|64:28
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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