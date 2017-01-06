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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28344267/
6 января 2017, 11:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Куньлуня» в овертайме обыграли «Слован» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Хоккеисты пекинского «Куньлуня» в овертайме обыграли братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Братиславе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу «Куньлуня», в составе которого забили Томаш Марцинко (52-я минута) и Туукка Мянтюля (65). У «Слована» отличился Джонатан Чичу (30).

«Куньлунь», прервавший свою трехматчевую серию поражений, теперь 9 января примет московское «Динамо», а «Слован» 8 января дома сыграет с владивостокским «Адмиралом».

5.01.2017 21:00 Зрители 10055 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 1:2 ОТ Куньлунь
(0:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Милош Ржига Владимир Юрзинов
Вратари
Джастин Погге Томи Кархунен
1-й период
03:00 Джефф Тэйфф
Томаш Марцинко 10:44
2-й период
Дамьен Флери 28:49
29:28 Джонатан Чичу (Дж. Тэйфф, М. Глинка)
32:03 Михал I Глинка
Мартин Бакош 39:47
3-й период
51:03 Иван Шварни
Томаш Марцинко (М. Бакош, Й. Ярвинен) 51:25
58:34 Томаш Староста
Овертайм
63:01 Томаш Сурови
Туукка Мянтюля (Ч. Рау, Й. Энлунд) 64:28
Статистика
10 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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