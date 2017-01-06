«Медвешчак» продлил победную серию в чемпионате КХЛ, переиграв «Амур»

Встреча, прошедшая в четверг в Загребе, завершилась со счетом волевой победой хозяев со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). На гол Юрия Назарова (14-я минута) «Медвешчак» ответил шайбами Томислава Заношки (45-я), Александра Болдюка (60-я) и Лукас Лессио (60-я).

«Медвешчак» следующий матч проведет 6 января на своем льду с владивостокским «Адмиралом», а «Амур» 12 января дома встретится с минским «Динамо».