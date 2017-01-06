«Медвешчак» продлил победную серию в чемпионате КХЛ, переиграв «Амур»
МОСКВА, 5 янв —
Р-Спорт. Загребский «Медвешчак» взял верх над хабаровским «Амуром» и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
Встреча, прошедшая в четверг в Загребе, завершилась со счетом волевой победой хозяев со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). На гол Юрия Назарова (14-я минута) «Медвешчак» ответил шайбами Томислава Заношки (45-я), Александра Болдюка (60-я) и Лукас Лессио (60-я).
«Медвешчак» следующий матч проведет 6 января на своем льду с владивостокским «Адмиралом», а «Амур» 12 января дома встретится с минским «Динамо».
Главные тренеры
|Горди Дуайер
|Андрей Мартемьянов
Вратари
|Дрю Макинтайр
|Юха Метсола 59:56 (Ю. Метсола 59:59)
|1-й период
|Антон Крысанов
|04:52
|Юрий Назаров (Вит. Попов)
|13:44
|Томаш Зогорна
|15:03
|2-й период
|32:18
|Томас Ларкин
|39:45
|Колби Геноуэй
|3-й период
|44:56
|Томислав Заношки (Ф. Паре, И. Смейкал)
|Игорь Руденков
|45:16
|46:20
|Эдвин Хедберг
|55:04
|Кирилл Воронин
|59:36
|Александр Болдюк (М. Катич, Л. Лессио)
|59:59
|п.в.
|Лукас Лессио
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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