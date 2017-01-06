Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28344114/
6 января 2017, 10:58 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Медвешчак» продлил победную серию в чемпионате КХЛ, переиграв «Амур»

МОСКВА, 5 янв — Р-Спорт. Загребский «Медвешчак» взял верх над хабаровским «Амуром» и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.

Встреча, прошедшая в четверг в Загребе, завершилась со счетом волевой победой хозяев со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). На гол Юрия Назарова (14-я минута) «Медвешчак» ответил шайбами Томислава Заношки (45-я), Александра Болдюка (60-я) и Лукас Лессио (60-я).

«Медвешчак» следующий матч проведет 6 января на своем льду с владивостокским «Адмиралом», а «Амур» 12 января дома встретится с минским «Динамо».

5.01.2017 21:00 Зрители 4127 Регулярный чемпионат Dom Sportova
Медвешчак 3:1 Амур
(0:1, 0:0, 3:0)
Главные тренеры
Горди Дуайер Андрей Мартемьянов
Вратари
Дрю Макинтайр Юха Метсола 59:56 (Ю. Метсола 59:59)
1-й период
Антон Крысанов 04:52
Юрий Назаров (Вит. Попов) 13:44
Томаш Зогорна 15:03
2-й период
32:18 Томас Ларкин
39:45 Колби Геноуэй
3-й период
44:56 Томислав Заношки (Ф. Паре, И. Смейкал)
Игорь Руденков 45:16
46:20 Эдвин Хедберг
55:04 Кирилл Воронин
59:36 Александр Болдюк (М. Катич, Л. Лессио)
59:59 п.в. Лукас Лессио
Статистика
8 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Медвешчак
Новости Матчи Состав Статистика
Амур
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Вайсфельд: «Медвешчак» хоть клубный автобус продаст, лишь бы деньги платили

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, как договорился о переходе форварда Томаша Мертла, а также отметил, что Никлас Сведберг должен подойти к плей-офф в хорошей форме.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года