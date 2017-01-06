ЦСКА обыграл рижское «Динамо» и возглавил турнирную таблицу КХЛ

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Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Кирилл Петров (47-я минута) и Владимир Жарков (60-я). Вратарь ЦСКА Илья Сорокин отразил 20 бросков, пятый раз в сезоне сыграв «на ноль».

После этой победы в активе ЦСКА стало 104 очка, что позволило ему сравняться с петербургским СКА и выйти на первое место в турнирной таблице благодаря большему количеству побед в основное время. При этом петербургский клуб имеет одну игру в запасе.

Следующий матч ЦСКА проведет 7 января в гостях с минским «Динамо». Рижане в этот же день примут СКА.