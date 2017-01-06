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6 января 2017, 10:55 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ЦСКА обыграл рижское «Динамо» и возглавил турнирную таблицу КХЛ

МОСКВА, 5 янв — Р-Спорт. Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ и возглавили турнирную таблицу лиги.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над рижским Динамо в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> и возглавили турнирную таблицу лиги. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Кирилл Петров (47-я минута) и Владимир Жарков (60-я). Вратарь ЦСКА Илья Сорокин отразил 20 бросков, пятый раз в сезоне сыграв «на ноль».

После этой победы в активе ЦСКА стало 104 очка, что позволило ему сравняться с петербургским СКА и выйти на первое место в турнирной таблице благодаря большему количеству побед в основное время. При этом петербургский клуб имеет одну игру в запасе.

Следующий матч ЦСКА проведет 7 января в гостях с минским «Динамо». Рижане в этот же день примут СКА.

5.01.2017 20:30 Зрители 5378 Регулярный чемпионат Арена Рига
Динамо Р 0:2 ЦСКА
(0:0, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
Нормундс Сейейс Дмитрий Квартальнов
Вратари
Янис Калныньш 58:48 (Я. Калныньш 59:43) Илья Сорокин
1-й период
Богдан Киселевич 08:15
12:02 Микелис Редлихс
Андрей Светлаков 12:02
2-й период
Ян Муршак 29:45
32:21 Гинтс Мейя
38:23 Ральфс Фрейбергс
38:23 Тим Сестито
Андрей Светлаков 38:23
3-й период
Андрей Светлаков 44:04
Кирилл Петров (А. Попов, И. Телегин) 46:43
Александр Попов 59:21
Владимир Жарков п.в. 59:43
Статистика
8 Штрафное время 12
4 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Словенский нападающий московского ЦСКА Ян Муршак восстановился от травмы и отправился с командой на игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против рижского «Динамо». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.
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