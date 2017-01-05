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5 января 2017, 22:56 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

В Новом году Знарок еще не выигрывал

СКА проиграл «Йокериту» в Хельсинки и продлил проигрышную серию до четырех матчей.

<span class=error>СКА</span> проиграл <span class=error>Йокериту</span> в Хельсинки и продлил проигрышную серию до четырех матчей. Увеличить
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Хельсинки — отличное место для отдыха на новогодних каникулах, а вот для того, чтобы прерывать проигрышную серию он подходит слабовато. Нежданно попавший в полосу неудач СКА провалил два первых периода игры с минским «Динамо» и как не старался догнать ушедших в отрыв белорусов, так и не преуспел. В мерцающую новогодними огнями столицу Финляндии пришлось ехать с грузом из трех поражений подряд.

В этом сезоне команда Олега Знарка уже гостила на «Хартвалл Арене» и сумела выиграть в серии буллитов, но, несмотря на осенний успех, баланс в выездных матчах с «Йокеритом» был не в пользу СКА — всего две победы при трех поражениях.

После неудачи в Минске петербургские болельщики ждали если не кадровой революции, то солидной перетряски состава, благо армейская скамейка позволяет самые радикальные перемены. Однако Олег Знарок ограничился всего одной перестановкой в заявке — вместо Зубарева сыграл Чудинов и минимальными изменениями в звеньях — Барабанов и Плотников поменялись местами и воспитанник петербургского хоккея получил возможность сыграть вместе с Дацюком и Ковальчуком.

Судя по записям в социальных сетях, добрая половина финских болельщиков пришла на «Хартвалл Арену» не столько для того, чтобы поддержать «Йокерит», сколько поглазеть за двух главных звезд СКА. Фамилий «Дацюк» и «Ковальчук» можно было найти в каждой второй подписи к фотографиям из ледового дворца. Некоторые искренне писали, что явились на хоккей только ради Дацюка.

Финские хоккеисты энтузиазма своих болельщиков не разделили и с первых секунд принялись колотить армейцев что есть сил. Уже на второй минуте Хишон полез на Чудинова и в итоге оба отправились на скамейку штрафников. К середине первого периода хозяева залезли под кожу даже джентльмену Дацюку — капитан СКА поучаствовал в общей толкучке, но по удалению получили Анттила с Яковлевым. В какой-то момент появилось ощущение, что в формате «четыре на четыре» после обоюдных удалений команды играют даже чаще, чем в равных составах.

Главным ответом Дацюка на финскую грубость стало не участие в потасовке, а первый гол в матче. Забавно, что капитан СКА выскочил на лед первым из своего звена, поэтому его ассистентами стали не Ковальчук с Барабановым, а не успевший смениться Широков.

«Джокеры» не слишком загружали работой соотечественника Коскинена, но в нужный момент выстрелили так, что мало не показалось. За 48 секунд до первого перерыва Йормакка сравнял счет, а через 41 секунду после начала второго периода Регин вывел хозяев вперед. Так СКА внезапно оказался в положении догоняющего.

Правда и армейцы отреагировали на изменение счета очень быстро. Херсли воспользовался едва ли не главной ахиллесовой пятой «Йокерита» — оборонительными проблемами в большинстве. Сразу четверо армейцев убежали к чужим воротам и швед красиво поставил точку в атаке. Ялонен потратил «челлендж», пытаясь доказать, что при контратаке СКА был офсайд, но судьи ничего криминального на видео не рассмотрели.

Однако прервать серию поражений в новогоднем Хельсинки армейцам все-таки не удалось. Йенсен зарядил от синей линии, а Пильстрем оперативно сыграл на добивании. В концовке Знарок снял Коскинена и бросил в бой сразу пять нападающих при одном защитнике Войнове, но и суперзвено Ковальчук — Дацюк — Шипачев — Дадонов — Гусев перевести игру в овертайм не смогло. СКА впервые с серии против ЦСКА в прошлом плей-офф проиграл четыре матча подряд.

5.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат
Йокерит 3:2 СКА
(1:1, 1:1, 1:0)
Вратари
Райан Заполски Коскинен М.
1-й период
01:03 Хишон Дж.
Чудинов М. 01:03
Дацюк П. (Войнов В., Широков С.) 05:32
06:31 Йоэнсуу Й.
Ковальчук И. 06:31
11:45 Анттила М.
Яковлев Е. 11:45
15:01 Пильстрем А.
19:12 Йормакка П. (Ниеми М., Мяки Т.)
2-й период
20:41 Регин П. (О`Нилл Б., Геноуэй Ч.)
Гусев Н. 21:54
Херсли П. (Рукавишников Р., Плотников С.) 23:43
29:44 Пильстрем А.
Кетов Е. 29:44
3-й период
Яковлев Е. 46:25
49:04 Пильстрем А. (Йенсен Й.Б., Анттила М.)
53:40 Ниеми М.
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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