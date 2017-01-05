В Новом году Знарок еще не выигрывал
СКА проиграл «Йокериту» в Хельсинки и продлил проигрышную серию до четырех матчей.
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Видимо, что-то случилось...
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Хельсинки — отличное место для отдыха на новогодних каникулах, а вот для того, чтобы прерывать проигрышную серию он подходит слабовато. Нежданно попавший в полосу неудач СКА провалил два первых периода игры с минским «Динамо» и как не старался догнать ушедших в отрыв белорусов, так и не преуспел. В мерцающую новогодними огнями столицу Финляндии пришлось ехать с грузом из трех поражений подряд.
В этом сезоне команда Олега Знарка уже гостила на «Хартвалл Арене» и сумела выиграть в серии буллитов, но, несмотря на осенний успех, баланс в выездных матчах с «Йокеритом» был не в пользу СКА — всего две победы при трех поражениях.
После неудачи в Минске петербургские болельщики ждали если не кадровой революции, то солидной перетряски состава, благо армейская скамейка позволяет самые радикальные перемены. Однако Олег Знарок ограничился всего одной перестановкой в заявке — вместо Зубарева сыграл Чудинов и минимальными изменениями в звеньях — Барабанов и Плотников поменялись местами и воспитанник петербургского хоккея получил возможность сыграть вместе с Дацюком и Ковальчуком.
Судя по записям в социальных сетях, добрая половина финских болельщиков пришла на «Хартвалл Арену» не столько для того, чтобы поддержать «Йокерит», сколько поглазеть за двух главных звезд СКА. Фамилий «Дацюк» и «Ковальчук» можно было найти в каждой второй подписи к фотографиям из ледового дворца. Некоторые искренне писали, что явились на хоккей только ради Дацюка.
Финские хоккеисты энтузиазма своих болельщиков не разделили и с первых секунд принялись колотить армейцев что есть сил. Уже на второй минуте Хишон полез на Чудинова и в итоге оба отправились на скамейку штрафников. К середине первого периода хозяева залезли под кожу даже джентльмену Дацюку — капитан СКА поучаствовал в общей толкучке, но по удалению получили Анттила с Яковлевым. В
Главным ответом Дацюка на финскую грубость стало не участие в потасовке, а первый гол в матче. Забавно, что капитан СКА выскочил на лед первым из своего звена, поэтому его ассистентами стали не Ковальчук с Барабановым, а не успевший смениться Широков.
«Джокеры» не слишком загружали работой соотечественника Коскинена, но в нужный момент выстрелили так, что мало не показалось. За 48 секунд до первого перерыва Йормакка сравнял счет, а через 41 секунду после начала второго периода Регин вывел хозяев вперед. Так СКА внезапно оказался в положении догоняющего.
Правда и армейцы отреагировали на изменение счета очень быстро. Херсли воспользовался едва ли не главной ахиллесовой пятой «Йокерита» — оборонительными проблемами в большинстве. Сразу четверо армейцев убежали к чужим воротам и швед красиво поставил точку в атаке. Ялонен потратил «челлендж», пытаясь доказать, что при контратаке СКА был офсайд, но судьи ничего криминального на видео не рассмотрели.
Однако прервать серию поражений в новогоднем Хельсинки армейцам
|Райан Заполски
|Коскинен М.
|1-й период
|01:03
|Хишон Дж.
|Чудинов М.
|01:03
|Дацюк П. (Войнов В., Широков С.)
|05:32
|06:31
|Йоэнсуу Й.
|Ковальчук И.
|06:31
|11:45
|Анттила М.
|Яковлев Е.
|11:45
|15:01
|Пильстрем А.
|19:12
|Йормакка П. (Ниеми М., Мяки Т.)
|2-й период
|20:41
|Регин П. (О`Нилл Б., Геноуэй Ч.)
|Гусев Н.
|21:54
|Херсли П. (Рукавишников Р., Плотников С.)
|23:43
|29:44
|Пильстрем А.
|Кетов Е.
|29:44
|3-й период
|Яковлев Е.
|46:25
|49:04
|Пильстрем А. (Йенсен Й.Б., Анттила М.)
|53:40
|Ниеми М.
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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