В Новом году Знарок еще не выигрывал

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Хельсинки — отличное место для отдыха на новогодних каникулах, а вот для того, чтобы прерывать проигрышную серию он подходит слабовато. Нежданно попавший в полосу неудач СКА провалил два первых периода игры с минским «Динамо» и как не старался догнать ушедших в отрыв белорусов, так и не преуспел. В мерцающую новогодними огнями столицу Финляндии пришлось ехать с грузом из трех поражений подряд.

В этом сезоне команда Олега Знарка уже гостила на «Хартвалл Арене» и сумела выиграть в серии буллитов, но, несмотря на осенний успех, баланс в выездных матчах с «Йокеритом» был не в пользу СКА — всего две победы при трех поражениях.

После неудачи в Минске петербургские болельщики ждали если не кадровой революции, то солидной перетряски состава, благо армейская скамейка позволяет самые радикальные перемены. Однако Олег Знарок ограничился всего одной перестановкой в заявке — вместо Зубарева сыграл Чудинов и минимальными изменениями в звеньях — Барабанов и Плотников поменялись местами и воспитанник петербургского хоккея получил возможность сыграть вместе с Дацюком и Ковальчуком.

Судя по записям в социальных сетях, добрая половина финских болельщиков пришла на «Хартвалл Арену» не столько для того, чтобы поддержать «Йокерит», сколько поглазеть за двух главных звезд СКА. Фамилий «Дацюк» и «Ковальчук» можно было найти в каждой второй подписи к фотографиям из ледового дворца. Некоторые искренне писали, что явились на хоккей только ради Дацюка.

Финские хоккеисты энтузиазма своих болельщиков не разделили и с первых секунд принялись колотить армейцев что есть сил. Уже на второй минуте Хишон полез на Чудинова и в итоге оба отправились на скамейку штрафников. К середине первого периода хозяева залезли под кожу даже джентльмену Дацюку — капитан СКА поучаствовал в общей толкучке, но по удалению получили Анттила с Яковлевым. В какой-то момент появилось ощущение, что в формате «четыре на четыре» после обоюдных удалений команды играют даже чаще, чем в равных составах.

Главным ответом Дацюка на финскую грубость стало не участие в потасовке, а первый гол в матче. Забавно, что капитан СКА выскочил на лед первым из своего звена, поэтому его ассистентами стали не Ковальчук с Барабановым, а не успевший смениться Широков.

«Джокеры» не слишком загружали работой соотечественника Коскинена, но в нужный момент выстрелили так, что мало не показалось. За 48 секунд до первого перерыва Йормакка сравнял счет, а через 41 секунду после начала второго периода Регин вывел хозяев вперед. Так СКА внезапно оказался в положении догоняющего.

Правда и армейцы отреагировали на изменение счета очень быстро. Херсли воспользовался едва ли не главной ахиллесовой пятой «Йокерита» — оборонительными проблемами в большинстве. Сразу четверо армейцев убежали к чужим воротам и швед красиво поставил точку в атаке. Ялонен потратил «челлендж», пытаясь доказать, что при контратаке СКА был офсайд, но судьи ничего криминального на видео не рассмотрели.