Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28343890/
5 января 2017, 22:41 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

СКА впервые в истории проиграл четыре матча подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Хоккеисты петербургского СКА впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграли четыре матча подряд по ходу регулярного чемпионата.

СКА в четверг в гостях уступил финскому «Йокериту» со счетом 2:3. Ранее в «регулярке» армейцы проиграли в гостях минскому «Динамо» (4:5) и казанскому «Ак Барсу» (3:4 Б), а также потерпели домашнее поражение от ярославского «Локомотива» (1:2).

Последний раз СКА проигрывал четыре матча кряду по ходу «регулярки» еще до создания КХЛ — в чемпионате Суперлиги-2007/08. Тогда с 30 января по 15 февраля 2008 года армейцы под руководством Барри Смита проиграли подряд череповецкой «Северстали», омскому «Авангарду», воскресенскому «Химику» и московскому «Динамо».

Стоит отметить, что СКА дважды проигрывал со счетом 0−4 в сериях плей-офф КХЛ. В полуфинале Кубка Гагарина-2016 петербургский клуб уступил в четырех матчах московскому ЦСКА, а четырьмя годами ранее на той же стадии плей-офф проиграл столичному «Динамо».

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года