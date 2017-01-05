СКА впервые в истории проиграл четыре матча подряд в регулярном чемпионате КХЛ

СКА в четверг в гостях уступил финскому «Йокериту» со счетом 2:3. Ранее в «регулярке» армейцы проиграли в гостях минскому «Динамо» (4:5) и казанскому «Ак Барсу» (3:4 Б), а также потерпели домашнее поражение от ярославского «Локомотива» (1:2).

Последний раз СКА проигрывал четыре матча кряду по ходу «регулярки» еще до создания КХЛ — в чемпионате Суперлиги-2007/08. Тогда с 30 января по 15 февраля 2008 года армейцы под руководством Барри Смита проиграли подряд череповецкой «Северстали», омскому «Авангарду», воскресенскому «Химику» и московскому «Динамо».