СКА впервые в истории проиграл четыре матча подряд в регулярном чемпионате КХЛ
Хоккеисты петербургского СКА впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграли четыре матча подряд по ходу регулярного чемпионата.
СКА в четверг в гостях уступил финскому «Йокериту» со счетом 2:3. Ранее в «регулярке» армейцы проиграли в гостях минскому «Динамо» (4:5) и казанскому «Ак Барсу» (3:4 Б), а также потерпели домашнее поражение от ярославского «Локомотива» (1:2).
Последний раз СКА проигрывал четыре матча кряду по ходу «регулярки» еще до создания КХЛ — в чемпионате Суперлиги-2007/08. Тогда с 30 января по 15 февраля 2008 года армейцы под руководством Барри Смита проиграли подряд череповецкой «Северстали», омскому «Авангарду», воскресенскому «Химику» и московскому «Динамо».
Стоит отметить, что СКА дважды проигрывал со счетом 0−4 в сериях
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