Хоккеисты минского Динамо прервали победную серию в чемпионате КХЛ

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До встречи с череповчанами подопечные Крэйга Вудкрофта не проигрывали шесть встреч подряд. После предыдущего эмоционального и напряженного матча несколькими днями ранее с лидером сезона питерским СКА, завершившейся победой минчан 5:4, настроиться на игру с «Северсталью», которая располагается вне зоны плей-офф, хозяевам площадки оказалось непросто.

Начало встречи на «Минск-Арене» получилось многообещающим для динамовцев. После удаления белорусского защитника Николая Стасенко в составе гостей, «зубры» активно провели большинство, имели несколько опасных моментов, но отличиться никому из состава хозяев не удалось. Все изменилось под занавес первого периода. Защитник «Динамо» Марк-Андре Граньяни и Роман Граборенко получили по две минуты штрафа, и на этом отрезке матча подопечным Крэйга Вудкрофта пришлось действовать втроем против пятерки соперников. Белорусская команда неплохо защищалась в эти минуты, но пропустили минчане уже при игре в равных составах.

После мощного броска по воротам Бена Скривенса первым на добивании шайбы оказался Александр Авцин. «Северсталь» лидировала в счете вплоть до концовки третьего периода. На 52-й минуте встречи Андрей Степанов сумел сравнять счет точным броском с пятачка, вовремя замкнув передачу Аарона Палушая из-за ворот — 1:1.

В овертайме голов заброшено не было, а в серии буллитов сильнее оказались череповчане. В составе гостей точный бросок исполнил Максим Трунев.

«Не использовали свои возможности. Нельзя сказать, что мы не настроились и были эмоционально опустошены после победы над СКА. Необходимо было активнее действовать у ворот “Северстали” и забивать шайбы», — отметил после матча защитник «зубров» Роман Граборенко.

Минское «Динамо» после 44 матчей имеет в своем активе 77 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч в КХЛ белорусская команда проведет 7 января на своей площадке против московского ЦСКА. Начало игры в 17.00.