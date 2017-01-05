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5 января 2017, 22:37 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского Динамо прервали победную серию в чемпионате КХЛ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» прервали победную серию в чемпионате КХЛ, уступив на своей площадке в серии буллитов череповецкой «Северстали» со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

До встречи с <span class=error>череповчанами</span> подопечные <span class=error>Крэйга</span> Вудкрофта не проигрывали шесть встреч подряд. Увеличить
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До встречи с череповчанами подопечные Крэйга Вудкрофта не проигрывали шесть встреч подряд. После предыдущего эмоционального и напряженного матча несколькими днями ранее с лидером сезона питерским СКА, завершившейся победой минчан 5:4, настроиться на игру с «Северсталью», которая располагается вне зоны плей-офф, хозяевам площадки оказалось непросто.

Начало встречи на «Минск-Арене» получилось многообещающим для динамовцев. После удаления белорусского защитника Николая Стасенко в составе гостей, «зубры» активно провели большинство, имели несколько опасных моментов, но отличиться никому из состава хозяев не удалось. Все изменилось под занавес первого периода. Защитник «Динамо» Марк-Андре Граньяни и Роман Граборенко получили по две минуты штрафа, и на этом отрезке матча подопечным Крэйга Вудкрофта пришлось действовать втроем против пятерки соперников. Белорусская команда неплохо защищалась в эти минуты, но пропустили минчане уже при игре в равных составах.

После мощного броска по воротам Бена Скривенса первым на добивании шайбы оказался Александр Авцин. «Северсталь» лидировала в счете вплоть до концовки третьего периода. На 52-й минуте встречи Андрей Степанов сумел сравнять счет точным броском с пятачка, вовремя замкнув передачу Аарона Палушая из-за ворот — 1:1.

В овертайме голов заброшено не было, а в серии буллитов сильнее оказались череповчане. В составе гостей точный бросок исполнил Максим Трунев.

«Не использовали свои возможности. Нельзя сказать, что мы не настроились и были эмоционально опустошены после победы над СКА. Необходимо было активнее действовать у ворот “Северстали” и забивать шайбы», — отметил после матча защитник «зубров» Роман Граборенко.

Минское «Динамо» после 44 матчей имеет в своем активе 77 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч в КХЛ белорусская команда проведет 7 января на своей площадке против московского ЦСКА. Начало игры в 17.00.

5.01.2017 19:30 Зрители 15001 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 1:2 Б Северсталь
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Александр Гулявцев
Вратари
Бен Скривенс Якуб Коварж
1-й период
Николай Стасенко 08:41
18:32 Марк-Андре Граньяни
2-й период
20:00 Роман Граборенко
Александр Авцин (К. Уилсон, А. Угаров) 22:41
Николай Стасенко 27:01
3-й период
42:43 Дмитрий Коробов
51:16 Андрей Степанов (А. Палушай, Д. Коробов)
58:30 Андрей Стась
Евгений Монс 58:30
Серия буллитов - победный бросок
М. Трунев
Статистика
8 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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