СКА уступил «Йокериту» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

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Шайбы в составе победителей забросили Пекка Йормакка (20-я минута), Петер Регин (21) и Антти Пильстрем (50). Гости ответили шайбами Павла Дацюка (6) и Патрика Херсли (24).

Данное поражение стало для СКА четвертым подряд в текущем розыгрыше регулярного чемпионата, в последний раз подопечные Олега Знарка побеждали 25 декабря в матче против «Нефтехимика» (4:0).

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 104 очка после 45 встреч. «Йокерит» с 73 очками в активе идет седьмым.

В следующем матче «Йокерит» 7 января примет «Северсталь». В тот же день СКА сыграет в гостях против рижского «Динамо».