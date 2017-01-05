СКА уступил «Йокериту» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Хельсинкский «Йокерит» победил
санкт-петербургский СКА со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбы в составе победителей забросили Пекка Йормакка (20-я минута), Петер Регин (21) и Антти Пильстрем (50). Гости ответили шайбами Павла Дацюка (6) и Патрика Херсли (24).
Данное поражение стало для СКА четвертым подряд в текущем розыгрыше регулярного чемпионата, в последний раз подопечные Олега Знарка побеждали 25 декабря в матче против «Нефтехимика» (4:0).
СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 104 очка после 45 встреч. «Йокерит» с 73 очками в активе идет седьмым.
В следующем матче «Йокерит» 7 января примет «Северсталь». В тот же день СКА сыграет в гостях против рижского «Динамо».
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