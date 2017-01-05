Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28343772/
5 января 2017, 22:08 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА уступил «Йокериту» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Хельсинкский «Йокерит» победил санкт-петербургский СКА со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шайбы в составе победителей забросили Пекка Йормакка (20-я минута), Петер Регин (21) и Антти Пильстрем (50). Гости ответили шайбами Павла Дацюка (6) и Патрика Херсли (24).

Данное поражение стало для СКА четвертым подряд в текущем розыгрыше регулярного чемпионата, в последний раз подопечные Олега Знарка побеждали 25 декабря в матче против «Нефтехимика» (4:0).

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 104 очка после 45 встреч. «Йокерит» с 73 очками в активе идет седьмым.

В следующем матче «Йокерит» 7 января примет «Северсталь». В тот же день СКА сыграет в гостях против рижского «Динамо».

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Йокерит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
5 января

СКА уступил "Йокериту" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Колобков: сдача стадиона в Сочи к ЧМ-2018 запланирована к концу января

Саночница Татьяна Иванова завоевала серебро чемпионата Европы