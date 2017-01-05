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5 января 2017, 21:33 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Свитов: За Умарком нам никто не говорил следить

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б).

«В дерби всегда хочется выиграть. Сегодня вели 1:0, пропустили в третьем периоде и проиграли по буллитам. Будем готовиться к следующим матчам. Моментов было много. В том числе во втором периоде не забили в пустые ворота. В овертайме выводили на бросок, Секач бросал. Не забили в тех моментах, когда должны были, от этого и такой результат.

Я предлагал подраться Хартикайнену и Умарку? Нет, никому не предлагал драться. За Умарком нам никто не говорил за ним следить.
Сыграли без удалений, так получилось. Не всегда это удаётся. Всё равно в игре случается, что бывает зацеп или ещё что-то. Но сегодня сыграли без удалений», — цитирует Свитова пресс-служба клуба.

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