Вежливое «зеленое» дерби

После матча, который мы имели счастье и несчастье одновременно смотреть вчерашним вечером, (речь, конечно же, идет и полфуинале МЧМ США — Россия) возвращаться к играм внутреннего чемпионата достаточно трудно. И дело совсем не в качестве хоккея, и даже не в качестве зрелища. Просто матч регулярки никогда не сравнится с зашкаливающими эмоциями одной единственной игры на вылет, где задействована твоя команда, за которую ты переживаешь всей душой.

Вряд ли нейтральный зритель ожидал от встречи заклятых друзей из Татарстана и Башкирии зеленого фейерверка голов, эмоций, драк и еще чего-нибудь этакого. Слишком разные задачи решают команды. Казанцы обосновались наверху таблицы «Востока». Они могут размеренно готовиться к плей-офф, наигрывать связки, пробовать менять игровые сочетания. Тот, кто посмотрит в протокол, может подумать, что «Ак Барс» забил в начале и как обычно принялся сушить игру.

ГЕРОЙ МАТЧА

Однако на деле это не так: после довольно курьезного гола Свитова, когда капитан хозяев добил отскок от борта после собственного же входа в зону, казанцы имели немало моментов, и не только потому, что они имели во втором периоде три подряд большинства. Да и вообще, нынешний «Ак Барс» играет порой очень активно, прессингуя соперника. И хотя, конечно, мы не видим карусель по зоне защитников и форвардов во время позиционных атак, но временами игра подопечных Билялетдинова не смотрится, только лишь как работа на результат. Команда входит в лидирующую группу по среднему количеству заброшенных шайб. Да и с исполнителями, которые могут придумать что-то в атаке, в коллективе все в порядке. Ткачев, Секач, Малыхин, временами Варнаков и Свитов всегда могут придумать что-то нестандартное. То, откуда берутся голы и ради чего на их игры ходят зрители. Причем ходят хорошо, а не так, как было после двух лет чемпионства, когда на матчи регулярки едва собиралось по 4 тысячи зрителей, хотя в команде все еще играли Морозов и Зарипов.

Уфимцы же в последнее время погрязли в поражениях, выиграв с начала декабря всего два раза. Нечто похожее наблюдалось и в прошлом году, когда в январе 2016-го коллектив Игоря Захаркина точно также как и сейчас в 9 матчах одержал всего две победы. Не будем вспоминать былое. Нынешняя же проблема очевидна: с отсутствием Энгквиста, завершившего карьеру из-за травмы, Игоря Григоренко, ушедшего с раскатки сегодняшнего матча в связи с повреждением, Капризова и Воробьева, сражающихся на молодежном первенстве мира, у уфимцев попросту не хватает исполнителей. Они есть, но для исповедуемого Захаркиным хоккея их маловато. Тяжелый чех Мертль явно не замена Капризову в первом звене, из-за чего не играла вся тройка. Техничные выдумщики Паршин (3 броска в створ за матч) и Дмитрий Макаров (0 бросков) пока не могут обрести прежних себя и влиться в командную игру. И пока большой вопрос, смогут ли сделать и то и другое вообще.

В итоге мы увидели застегнутое на все пуговице дерби всего с двумя голами. Нерв тоже был не на пределе — матч получился исключительно вежливым. Судьи выбрали высокий уровень фиксирования нарушений, подножка Хартикайнена не в счет, а два подряд нарушения численного состава у «Салавата Юлаева» свидетельствуют о все еще существующих проблемах в организации игры, пусть второе нарушение и выглядело спорным.

Настоящей отдушиной стал овертайм. Хорошо, что оба наставники выпускали на формат «3 на 3» по два форварда, а не одного с двумя защитниками. Команды много атаковали, а, например, Умарк, даже не боялся идти в обыгрыш, стоя последим на чужой синей линии. И хотя это противоречит всем канонам, но когда играешь «3 на 3» почти никакие из них не работают. Было бы неплохо, если бы и остальные команды брали с них пример. Понятно, что все тренеры трясутся за результат, но кто не рискует, тот не идет в атаку. А ведь именно там этот результат и достигается. Ждать буллитов бессмысленно: при наличие равных исполнителей и вратарей более высокие шансы не гарантирует никто.