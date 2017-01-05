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5 января 2017, 20:48 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Захаркин: Хоккеисты «Салавата Юлаева» проявили характер в матче КХЛ с «Ак Барсом»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» в сложный момент матча регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» проявили характер, заявил главный тренер уфимцев Игорь Захаркин.

«Салават Юлаев» в четверг в гостях, уступая по ходу встречи, по буллитам обыграл «Ак Барс» со счетом 2:1 и прервал серию из пяти поражений подряд.

«Игра была очень сложной. Мы потеряли двух игроков сегодня — Антона Лазарева и Игоря Григоренко, но ребята проявили характер. Мы мало стали забивать в последних матчах, чувствуется скованность игроков. Здорово, что парни бились и закончили основное время игры достойно. Буллиты это такая история, но важно, что мы бились», — сказал Захаркин журналистам.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 7 января в гостях с тольяттинской «Ладой».

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