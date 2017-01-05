Зинэтула Билялетдинов: Забили бы в большинстве еще один гол, игра пошла бы по-другому

— Игра была хорошей, интересной. Единственный момент, который нас подвел — это большинство, могли забить еще один гол, и игра пошла бы по-другому.

— В моменте с пропущенным голом нападающий «Салавата» остался один перед воротами. Как можете это прокомментировать?

— А что вы еще хотите услышать? Была допущена ошибка.

— У «Ак Барса» не было удалений. Это специальная установка избегать нарушений, учитывая, что «Салават» хорошо играет в большинстве?

— Ребята старались не удаляться.

— Почему не играл Попов? У него травма?

— Нет. Мы дали ему возможность отдохнуть.

— Почему решили выпустить Эллиотта на серию буллитов?

— В принципе он неплохо исполняет, на тренировках хорошо попадает. Решили рискнуть и попробовать.