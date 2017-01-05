Зинэтула Билялетдинов: Забили бы в большинстве еще один гол, игра пошла бы по-другому
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
— Игра была хорошей, интересной. Единственный момент, который нас подвел — это большинство, могли забить еще один гол, и игра пошла бы
— В моменте с пропущенным голом нападающий «Салавата» остался один перед воротами. Как можете это прокомментировать?
— А что вы еще хотите услышать? Была допущена ошибка.
— У «Ак Барса» не было удалений. Это специальная установка избегать нарушений, учитывая, что «Салават» хорошо играет в большинстве?
— Ребята старались не удаляться.
— Почему не играл Попов? У него травма?
— Нет. Мы дали ему возможность отдохнуть.
— Почему решили выпустить Эллиотта на серию буллитов?
— В принципе он неплохо исполняет, на тренировках хорошо попадает. Решили рискнуть и попробовать.
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