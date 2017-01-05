Анвар Гатиятулин: То, что задумывали на игру, — выполнили
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:0) отметил важность результата.
По его словам, команда выполнила установку.
— Нам очень нужна была эта победа, потому что предыдущие две игры мы проиграли. Мы очень рады, что сегодня одержали победу. Если по игре, то мы готовились, разбирали и то, что задумывали на игру, — выполнили, — цитирует Гатиятулина
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