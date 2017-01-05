Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28343311/
5 января 2017, 20:41 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Анвар Гатиятулин: То, что задумывали на игру, — выполнили

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:0) отметил важность результата.

По его словам, команда выполнила установку.

— Нам очень нужна была эта победа, потому что предыдущие две игры мы проиграли. Мы очень рады, что сегодня одержали победу. Если по игре, то мы готовились, разбирали и то, что задумывали на игру, — выполнили, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
05 января

Все о скандальных буллитах в матче Россия - США

Наш футбол скоро рухнет. Интервью недели

ЦСКА нашел нового Мусу