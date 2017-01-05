По его словам, команда выполнила установку.



— Нам очень нужна была эта победа, потому что предыдущие две игры мы проиграли. Мы очень рады, что сегодня одержали победу. Если по игре, то мы готовились, разбирали и то, что задумывали на игру, — выполнили, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.