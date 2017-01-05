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5 января 2017, 20:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Назаров: Хоккей удался, но, увы, «Нефтехимик» не взял ни одного очка

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от матча с магнитогорским «Металлургом» (0:1).

«Присоединюсь к словам коллеги. Интересная игра, но, увы, мы не взяли ни одного очка. Игра была до гола. Все сегодня старались, хотели порадовать болельщиков красивым хоккеем, и, на мой взгляд, хоккей сегодня удался. Готовимся к следующему матчу», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.

Нефтехимик
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