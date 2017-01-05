Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28343220/
5 января 2017, 20:10 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающие Кубалик и Валски покинули «Слован»

«Слован» по соглашению сторон расторг контракты с двумя чешскими нападающими — Якубом Валски и Томашем Кубаликом.

Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

В 34 матчах текущего сезона 28-летний Валски набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафа. На счету 26-летнего Кубалика также 4 (1+3) очка в 18 играх чемпионата при нейтральном показателе полезности и шести штрафных минутах.

Слован
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена