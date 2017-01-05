Нападающие Кубалик и Валски покинули «Слован»

Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.



В 34 матчах текущего сезона 28-летний Валски набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафа. На счету 26-летнего Кубалика также 4 (1+3) очка в 18 играх чемпионата при нейтральном показателе полезности и шести штрафных минутах.