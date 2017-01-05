Канарейкин: Победа крайне важна, когда отыгрался в матче с достойным соперником
Главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин после победы над «Витязем» (3:2) оценил игру и отметил характер своей команды.
«Первый период “Витязь” начал активно, доставлял шайбу в глубину, хорошо играл под воротами. Две шайбы — это большой гандикап. Благодарен своей команде, хорошо сработали два периода, забросили в большинстве.
Проявили характер, победа особенно важна, когда удаётся отыграться в матче с достойным соперником. Фурха поменял, чтобы встряхнуть команду, отмечу действия Шилина, он дал импульс команде. Осипова сегодня не было, потому что отпустили его на похороны отца, а Хохряков на раскатке почувствовал дискомфорт в нижней части тела», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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