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5 января 2017, 18:30 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Канарейкин: Победа крайне важна, когда отыгрался в матче с достойным соперником

Главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин после победы над «Витязем» (3:2) оценил игру и отметил характер своей команды.

«Первый период “Витязь” начал активно, доставлял шайбу в глубину, хорошо играл под воротами. Две шайбы — это большой гандикап. Благодарен своей команде, хорошо сработали два периода, забросили в большинстве.

Проявили характер, победа особенно важна, когда удаётся отыграться в матче с достойным соперником. Фурха поменял, чтобы встряхнуть команду, отмечу действия Шилина, он дал импульс команде. Осипова сегодня не было, потому что отпустили его на похороны отца, а Хохряков на раскатке почувствовал дискомфорт в нижней части тела», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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