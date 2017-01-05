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5 января 2017, 18:25 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Андрей Скабелка: Нам нельзя комментировать судейство

Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:5) посетовал на неудачную концовку первого периода.

По словам наставника, не удалось реализовать голевые моменты.

— Впечатления от игры неоднозначные. Вроде бы и катались, и создавали много моментов, но мы не смогли привести ребят в чувство после неудачной концовки первого периода, когда мы пропустили два гола подряд, — цитирует Скабелку пресс-служба «Сибири». — До этого мы переигрывали соперника, был хороший настрой и движение. Нельзя так заканчивать периоды, а во второй двадцатиминутке «Динамо» нас переиграло. Гости запирали нас в зоне, накладывали свои пятерки на наши, мы долго выходили из-под прессинга. После четвертого гола удалось перестроиться, но реализовать моменты не получилось. Комментировать судейство не буду, пусть это будут делать журналисты, а нам это делать нельзя.

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