Андрей Скабелка: Нам нельзя комментировать судейство

По словам наставника, не удалось реализовать голевые моменты.



— Впечатления от игры неоднозначные. Вроде бы и катались, и создавали много моментов, но мы не смогли привести ребят в чувство после неудачной концовки первого периода, когда мы пропустили два гола подряд, — цитирует Скабелку пресс-служба «Сибири». — До этого мы переигрывали соперника, был хороший настрой и движение. Нельзя так заканчивать периоды, а во второй двадцатиминутке «Динамо» нас переиграло. Гости запирали нас в зоне, накладывали свои пятерки на наши, мы долго выходили из-под прессинга. После четвертого гола удалось перестроиться, но реализовать моменты не получилось. Комментировать судейство не буду, пусть это будут делать журналисты, а нам это делать нельзя.