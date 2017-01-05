Андрей Скабелка: Нам нельзя комментировать судейство
Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:5) посетовал на неудачную концовку первого периода.
По словам наставника, не удалось реализовать голевые моменты.
— Впечатления от игры неоднозначные. Вроде бы и катались, и создавали много моментов, но мы не смогли привести ребят в чувство после неудачной концовки первого периода, когда мы пропустили два гола подряд, — цитирует Скабелку
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