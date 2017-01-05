Орешкин: Лазушин получил травму шеи в столкновении с Артюхиным

«Сегодня была очень интересная игра для зрителей, а для тренеров это был валидольный матч. Было много голевых моментов, которые мы получше смогли реализовать, грамотно сыграли во втором периоде. Полезли на чужие ворота и смогли довести дело до конца. Хочу всех ребят поблагодарить. “Сибирь” всегда была очень хорошей командой, у них есть хорошие игроки, но хоккей — это игра, в которой ошибаются все. Мы тоже много ошибались, но нам, наверное, чуть больше повезло.



Что касается давления трибун в адрес Лазушина и обвинений его в симуляции, то замена его на Ерёменко с этим никак не связана. Лазушин получил травму шейного позвонка в том столкновении с Евгением Артюхиным», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.