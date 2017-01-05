Стали известны составы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на «Зелёное дерби»
Стали известны составы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на «зеленое дерби», которое состоится сегодня, 5 января, в Казани.
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«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Захарчук — Эллиотт, Секач — Свитов — Азеведо;
Охтамаа — Яруллин, Лукоянов — Ткачёв — Чибисов;
Йордан — Токранов, Варнаков — Малыхин — Обухов;
Батыршин, Солодухин — Хлыстов — Глухов.
«Салават Юлаев»:
Сведберг (Гаврилов)
Логинов — Лепистё, Умарк — Мёртл — Хартикайнен;
Денис Бодров — Арзамасцев, Лисин — Е. Бодров — Лазарев;
Корнеев — Д. Воробьев, Нестеров — Д. Макаров — Хрипунов;
Куляш — Гареев, Григоренко — Коротков — Паршин.
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