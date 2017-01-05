Московское «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Никулин (19-я минута), Артем Подшендялов (20), Владимир Брюквин (33), Лукаш Кашпар (34) и Алексей Терещенко (59). У проигравших отличились Максим Игнатович (12) и Георгий Мишарин (38).
В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает пятое место, набрав в 46 матчах 77 очков. «Сибирь» на Востоке с 62 очками после 47 игр идет 10-й.
В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с новокузнецким «Металлургом», «Сибирь» на своем льду примет подольский «Витязь».
В другом матче ярославский «Локомотив» обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 2:1.
|Иван Налимов
|Лазушин А.
|1-й период
|Горовиков К.
|09:29
|11:18
|Игнатович М. (Миловзоров Е., Наумов В.)
|17:36
|Окулов К.
|Никулин И. (Терещенко А.)
|18:48
|Кокарев Д. (Подшендялов А.)
|19:24
|2-й период
|Брюквин В. (Карпов М.)
|32:41
|Кашпар Л. (Кутейкин А., Терещенко А.)
|33:07
|37:33
|Мишарин Г. (Окулов К., Миловзоров Е.)
|38:23
|Наумов В.
|Галимов Анс.
|39:48
|3-й период
|48:29
|Артюхин Е.
|Терещенко А.
|56:19
|Робинсон М. (Горовиков К., Рылов Я.)
|58:41
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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