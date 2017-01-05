Московское «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Никулин (19-я минута), Артем Подшендялов (20), Владимир Брюквин (33), Лукаш Кашпар (34) и Алексей Терещенко (59). У проигравших отличились Максим Игнатович (12) и Георгий Мишарин (38).

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает пятое место, набрав в 46 матчах 77 очков. «Сибирь» на Востоке с 62 очками после 47 игр идет 10-й.

В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с новокузнецким «Металлургом», «Сибирь» на своем льду примет подольский «Витязь».

В другом матче ярославский «Локомотив» обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 2:1.