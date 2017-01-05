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5 января 2017, 17:32 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу московского клуба. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Никулин (19-я минута), Артем Подшендялов (20), Владимир Брюквин (33), Лукаш Кашпар (34) и Алексей Терещенко (59). У проигравших отличились Максим Игнатович (12) и Георгий Мишарин (38).

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает пятое место, набрав в 46 матчах 77 очков. «Сибирь» на Востоке с 62 очками после 47 игр идет 10-й.

В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с новокузнецким «Металлургом», «Сибирь» на своем льду примет подольский «Витязь».

В другом матче ярославский «Локомотив» обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 2:1.

5.01.2017 13:30 Регулярный чемпионат
Сибирь 2:5 ХК Динамо
(1:2, 1:2, 0:1)
Вратари
Иван Налимов Лазушин А.
1-й период
Горовиков К. 09:29
11:18 Игнатович М. (Миловзоров Е., Наумов В.)
17:36 Окулов К.
Никулин И. (Терещенко А.) 18:48
Кокарев Д. (Подшендялов А.) 19:24
2-й период
Брюквин В. (Карпов М.) 32:41
Кашпар Л. (Кутейкин А., Терещенко А.) 33:07
37:33 Мишарин Г. (Окулов К., Миловзоров Е.)
38:23 Наумов В.
Галимов Анс. 39:48
3-й период
48:29 Артюхин Е.
Терещенко А. 56:19
Робинсон М. (Горовиков К., Рылов Я.) 58:41
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
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