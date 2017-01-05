Стали известны судьи Матча звезд Континентальной хоккейной лиги

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Главными судьями матча станут Юрий Цыплаков и Роман Гофман, линейными — Константин Горденко и Станислав Раминг.

Матч звезд КХЛ — 2017 состоится в Уфе в рамках Недели звезд хоккея, которая пройдет с 15 по 22 января и также вместит в себя Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги и Матч всех звезд Женской хоккейной лиги.