Стали известны судьи Матча звезд Континентальной хоккейной лиги
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определил бригаду арбитров, которые будут работать на Матче звезд КХЛ. Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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Главными судьями матча станут Юрий Цыплаков и Роман Гофман, линейными — Константин Горденко и Станислав Раминг.
Матч звезд КХЛ — 2017 состоится в Уфе в рамках Недели звезд хоккея, которая пройдет с 15 по 22 января и также вместит в себя Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги и Матч всех звезд Женской хоккейной лиги.
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