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5 января 2017, 14:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Трактор» отпразднует год своего 70-летия серией ретроматчей

10 января «Трактор» начнёт празднование года своего 70-летия матчем с нижегородским «Торпедо», информирует пресс-служба челябинского клуба.

Дата и соперник старта ретросерии выбраны, поскольку именно матчи с горьковским «Торпедо» были первыми в истории «Трактора».

Семь домашних матчей января и февраля 2017-го будут посвящены семи эпохам истории клуба и стилизованы под главные сюжеты советской и мировой культуры соответствующих десятилетий, начиная с 40-х и 50-х годов. Вместе с болельщиками «Трактор» вспомнит, как образовался и развивался клуб, окунётся в атмосферу и быт разного времени.

Трактор
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