«Трактор» отпразднует год своего 70-летия серией ретроматчей

Дата и соперник старта ретросерии выбраны, поскольку именно матчи с горьковским «Торпедо» были первыми в истории «Трактора».



Семь домашних матчей января и февраля 2017-го будут посвящены семи эпохам истории клуба и стилизованы под главные сюжеты советской и мировой культуры соответствующих десятилетий, начиная с 40-х и 50-х годов. Вместе с болельщиками «Трактор» вспомнит, как образовался и развивался клуб, окунётся в атмосферу и быт разного времени.