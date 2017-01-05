«Трактор» отпразднует год своего 70-летия серией ретроматчей
10 января «Трактор» начнёт празднование года своего 70-летия матчем с нижегородским «Торпедо», информирует
пресс-служба челябинского клуба.
Дата и соперник старта ретросерии выбраны, поскольку именно матчи с горьковским «Торпедо» были первыми в истории «Трактора».
Семь домашних матчей января и февраля 2017-го будут посвящены семи эпохам истории клуба и стилизованы под главные сюжеты советской и мировой культуры соответствующих десятилетий, начиная с 40-х и 50-х годов. Вместе с болельщиками «Трактор» вспомнит, как образовался и развивался клуб, окунётся в атмосферу и быт разного времени.
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