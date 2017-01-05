«Генерал предложил выпить водки». Жизнь первого американца в чемпионате России
Боб Халкидис не был звездой в НХЛ, если только не говорить о кулачных боях. В СКА американец попал в историю одним своим появлением.
«Мне предложили хорошую зарплату»
В нашей стране «первым североамериканским легионером» могут считаться три хоккеиста. В чемпионате СССР это Тод Хартджи, который в сезоне-1990/91 провел 32 матча за киевский «Сокол» благодаря сотрудничеству клуба с «Виннипег Джетс». После сезона Хартджи вернулся в Северную Америку.
В российских клубах первый — Майк Мюллер. У него 11 матчей за московское «Динамо» в сезоне-1992/93, когда существовала Межнациональная хоккейная лига. Американец тоже отыграл всего год, а партнерам запомнился по очень активному желанию выполнять тренерскую установку.
Первый приезжий из Северной Америки именно в чемпионате России — американец с греческими корнями Боб Халкидис. Хартджи и Мюллер переходили в наши клубы без опыта НХЛ, а Халкидис провел там 250 матчей.
— Вариант с армейцами привлек меня по нескольким причинам.
Кстати, инициатором приглашения американца в СКА был шведский агент Лейф Нильссон. Именно с его помощью в Петербурге оказались Йоаким Мусакка и Рейне Раухала — первые иностранцы в истории клуба вообще.
«The Baboushka докладывала все Михайлову!» 90-е глазами первых легионеров СКА.
«Однажды пришлось уйти в раздевалку и выправлять нос»
В НХЛ Халкидис был результативным игроком, но не по заброшенным шайбам и результативным передачам, а по штрафным минутам. Их набралось 825 за 256 игр. Понятно, почему Боб немало времени провел в
— Я не замечал, что одноклубники в СКА смотрят на меня как на пришельца с другой планеты. Ребята были отличными, они хотели выигрывать так же сильно, как и я, поэтому мы быстро стали доверять друг другу, — признается Халкидис.
В пару к американскому легионеру главный тренер СКА Рафаил Ишматов поставил 17-летнего Федора Тютина, которого Халкидис должен был «кормить моментами». Вместе они поиграли недолго, но потом встретились вновь. В 2012-м Халкидис стал скаутом «Коламбуса», за который как раз играл Тютин.
Учитывая заокеанское прошлое защитника, при необходимости ему надо было играть жестко. Боб не знает, сколько раз он дрался в российском чемпионате, но одна стычка запомнилась.
— В одном матче молодой игрок сломал мне клюшкой нос. Когда я приехал на скамейку, партнеры были в шоке. Мне пришлось пойти в раздевалку и там руками выправлять нос, чтобы он был ровным. Я вернулся на лед и доиграл матч до конца, а ребята, мне кажется, думали: «Кто этот парень?» У меня все было в крови, — такую жуткую историю вспоминает
«Путешествие на поезде? Это было круто»
Кроме Тютина Халкидис подружился с Михаилом Кравецом, который хорошо знал английский, и с Петером Нюландером. В компании шведа американец находился каждый день, они вместе ходили на тренировки и в рестораны.
О еде с Бобом особый разговор. В Петербурге ему очень понравилась рыба, а некоторые екатеринбургские болельщики, может, и сейчас вспомнят случай, когда защитник СКА, сидя на скамейке штрафников, отгрыз с клюшки ленту.
— Я так обмотал свою клюшку, что она у меня не скользила в перчатках. Нужно было улучшить контроль над ней. У современных клюшек скольжение грубее, чем раньше. Поэтому я всегда говорю, что раньше клюшки были лучше, — объясняет Халкидис свой поступок.
Этот момент любители хоккея запомнили. А самого хоккеиста впечатлило путешествие на поезде. По иронии судьбы, СКА так добирался до Екатеринбурга.
— Это было круто. Мы из Москвы ездили до Екатеринбурга
Про главный американский стереотип о России Боб тоже не забыл.
— В конце сезона была вечеринка, и один генерал спросил, кто тут канадец. Он меня подозвал и предложил выпить стопку водки. Мы выпили, обменялись приветствиями и
«Все хотели, чтобы у нас не получалось». Каспарайтис как символ новой эпохи СКА.
«Сезон в СКА стал последним в моей карьере»
В СКА
— Я приходил, чтобы просто помочь команде в конце чемпионата. Я не был игроком для состава на следующий сезон. Плюс, моя семья жила в Северной Америке. Тот сезон стал для меня последним, я решил завершить карьеру и вернуться домой, — говорит Боб о своем решении.
Связей с нашей страной
— До
Но в Петербурге ему наверняка будут рады, и стол накроют шикарный — все как любит первый североамериканский хоккеист в истории СКА и российской Суперлиги.
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