Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28338213/
5 января 2017, 12:41 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Барыс» идет на рекорд?

Вчера на своем льду астанинский «Барыс» переиграл всухую московский «Спартак» — 3:0, сообщает Sports.kz.

Вчера на своем льду <span class=error>астанинский</span> <span class=error>Барыс</span> переиграл всухую московский Спартак — 3:0 сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Эта победа стала для отечественной команды 20-й в основное время в регулярном чемпионате (в 45 встречах из запланированных 60), что уже является повторением трех стартовых сезонов КХЛ, правда тогда команды проводили по 54−56 игр.

Лучшим же результатом «барсов» было выступление в регулярном чемпионате Континентальной Хоккейной Лиги сезона 2013/2014 годов, когда руководимая финном Ари-Пеккой Селином дружина стала седьмой в «регулярке» с 26-ю победами в основное в активе. Тогда, кстати был максимальный прорыв и в плей-офф (второй раунд).

Сейчас же у подопечных Занковца 20 «викторий» и 15 матчей в запасе на перекрытие рекордных показателей.

Следующий экзамен для «Барыса» — ХК «Сочи» (завтра, 6 января), который дважды играл в Астане, но пока не проигрывал в основное время.

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
05 января

«Головкин жаждет крови!». СМИ о бое с Джейкобсом

Экс-чемпион мира сравнил бой Головкин - Альварес с поединком Леонард - Хирнс

Талгаев возглавил «Тараз»