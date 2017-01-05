«Барыс» идет на рекорд?

Эта победа стала для отечественной команды 20-й в основное время в регулярном чемпионате (в 45 встречах из запланированных 60), что уже является повторением трех стартовых сезонов КХЛ, правда тогда команды проводили по 54−56 игр.



Лучшим же результатом «барсов» было выступление в регулярном чемпионате Континентальной Хоккейной Лиги сезона 2013/2014 годов, когда руководимая финном Ари-Пеккой Селином дружина стала седьмой в «регулярке» с 26-ю победами в основное в активе. Тогда, кстати был максимальный прорыв и в плей-офф (второй раунд).



Сейчас же у подопечных Занковца 20 «викторий» и 15 матчей в запасе на перекрытие рекордных показателей.



Следующий экзамен для «Барыса» — ХК «Сочи» (завтра, 6 января), который дважды играл в Астане, но пока не проигрывал в основное время.