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«Очередной тяжелый матч. Я думаю, что действительно то, что нам пришлось очень много играть в меньшинстве, это, в первую очередь, заслуга соперника, они очень активно играли. Где-то заставляли наших ребят делать ненужные удаления. Честь и хвала, в первую очередь, вратарю, и тем, кто играл в обороне — в меньшинстве выстояли, молодцы. Ну и это первый матч на ноль нашего голкипера Кевина. Это дополнительный момент для радости, — сказал Занковец на пресс-конференции. — Настрой и отдача были на хорошем уровне. Не все получалось с точки зрения организации атаки. Не так много мы проводили времени в зоне соперника, как хотелось бы».

Напомним, «Барыс» в Астане одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:0.