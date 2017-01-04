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4 января 2017, 20:28 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Эдуард Занковец: Первый «сухарь» Пулена — дополнительный повод для радости

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец, комментируя победу над московским «Спартаком», отметил, что соперник заставлял его команду совершать ненужные удаления, сообщают Vesti.kz.

Тренер Барыса прокомментировал победу над Спартаком. Увеличить
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«Очередной тяжелый матч. Я думаю, что действительно то, что нам пришлось очень много играть в меньшинстве, это, в первую очередь, заслуга соперника, они очень активно играли. Где-то заставляли наших ребят делать ненужные удаления. Честь и хвала, в первую очередь, вратарю, и тем, кто играл в обороне — в меньшинстве выстояли, молодцы. Ну и это первый матч на ноль нашего голкипера Кевина. Это дополнительный момент для радости, — сказал Занковец на пресс-конференции. — Настрой и отдача были на хорошем уровне. Не все получалось с точки зрения организации атаки. Не так много мы проводили времени в зоне соперника, как хотелось бы».

Напомним, «Барыс» в Астане одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:0.

4.01.2017 16:30 Зрители 6641 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 3:0 Спартак
(1:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Алексей Ярушкин
Вратари
Кевин Пулен Маркус Свенссон 57:31 (М. Свенссон 59:16-59:31, М. Свенссон 59:43)
1-й период
05:53 Кори Тривино (К. Пушкарев)
14:10 Брендан Шиннимин
16:11 Мартен Сан-Пьер
2-й период
Лукаш Радил 30:06
Алексей Бондарев 31:16
31:42 Найджел Доус (Б. Боченски, М. Сан-Пьер)
33:30 Александр Липин
35:07 Максим Худяков
36:22 Роман Савченко
Владислав Провольнев 36:22
39:59 Максим Семенов
3-й период
56:56 Брэндон Боченски
59:43 п.в. Дастин Бойд (Н. Доус)
Статистика
14 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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