Хоккеист ЦСКА Ян Муршак восстановился после травмы

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Форвард не выходил на лед с конца октября из-за травмы нижней части тела.

«Муршак восстановился от повреждения и отправился с командой на выезд», — говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, в матче против рижской команды на лед готов выйти капитан ЦСКА Денис Денисов, получивший повреждение на раскатке перед матчем с московским «Динамо» (5:3). Не смогут принять участие в игре нападающие Валерий Ничушкин и Стефан Да Коста, которые восстанавливаются от травм в Москве.

Матч между ЦСКА и рижским «Динамо» состоится 6 января. После 45 игр столичная команда набрала 101 очко и занимает второе место в Западной конференции.