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4 января 2017, 19:28 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист ЦСКА Ян Муршак восстановился после травмы

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Словенский нападающий московского ЦСКА Ян Муршак восстановился от травмы и отправился с командой на игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против рижского «Динамо». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Форвард не выходил на лед с конца октября <nobr>из-за </nobr>травмы нижней части тела. Увеличить
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Форвард не выходил на лед с конца октября из-за травмы нижней части тела.

«Муршак восстановился от повреждения и отправился с командой на выезд», — говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, в матче против рижской команды на лед готов выйти капитан ЦСКА Денис Денисов, получивший повреждение на раскатке перед матчем с московским «Динамо» (5:3). Не смогут принять участие в игре нападающие Валерий Ничушкин и Стефан Да Коста, которые восстанавливаются от травм в Москве.

Матч между ЦСКА и рижским «Динамо» состоится 6 января. После 45 игр столичная команда набрала 101 очко и занимает второе место в Западной конференции.

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