Хоккеист ЦСКА Ян Муршак восстановился после травмы
МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Словенский нападающий московского ЦСКА Ян Муршак восстановился от травмы и отправился с командой на игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против рижского «Динамо». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе столичного клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Форвард не выходил на лед с конца октября
«Муршак восстановился от повреждения и отправился с командой на выезд», — говорится в сообщении.
По сообщению
Матч между ЦСКА и рижским «Динамо» состоится 6 января. После 45 игр столичная команда набрала 101 очко и занимает второе место в Западной конференции.
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