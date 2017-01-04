«Барыс» победил «Спартак» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Астанинский «Барыс» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбы забросили Кори Тривино (6-я минута) Найджел Доус (32) и Дастин Бойд (60).
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков по итогам 45 встреч. «Барыс» идет шестым на Востоке, в активе команды 68 баллов.
В следующем матче «Барыс» 6 января примет «Сочи». В тот же день «Спартак» проведет гостевую встречу против «Югры».
Главные тренеры
|Эдуард Занковец
|Алексей Ярушкин
Вратари
|Кевин Пулен
|Маркус Свенссон 57:31 (М. Свенссон 59:16-59:31, М. Свенссон 59:43)
|1-й период
|05:53
|Кори Тривино (К. Пушкарев)
|14:10
|Брендан Шиннимин
|16:11
|Мартен Сан-Пьер
|2-й период
|Лукаш Радил
|30:06
|Алексей Бондарев
|31:16
|31:42
|Найджел Доус (Б. Боченски, М. Сан-Пьер)
|33:30
|Александр Липин
|35:07
|Максим Худяков
|36:22
|Роман Савченко
|Владислав Провольнев
|36:22
|39:59
|Максим Семенов
|3-й период
|56:56
|Брэндон Боченски
|59:43
|п.в.
|Дастин Бойд (Н. Доус)
Статистика
|14
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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