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4 января 2017, 19:05 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Барыс» победил «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Астанинский «Барыс» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0. Увеличить
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Шайбы забросили Кори Тривино (6-я минута) Найджел Доус (32) и Дастин Бойд (60).

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков по итогам 45 встреч. «Барыс» идет шестым на Востоке, в активе команды 68 баллов.

В следующем матче «Барыс» 6 января примет «Сочи». В тот же день «Спартак» проведет гостевую встречу против «Югры».

4.01.2017 16:30 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 3:0 Спартак
(1:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Алексей Ярушкин
Вратари
Кевин Пулен Маркус Свенссон 57:31 (М. Свенссон 59:16-59:31, М. Свенссон 59:43)
1-й период
05:53 Кори Тривино (К. Пушкарев)
14:10 Брендан Шиннимин
16:11 Мартен Сан-Пьер
2-й период
Лукаш Радил 30:06
Алексей Бондарев 31:16
31:42 Найджел Доус (Б. Боченски, М. Сан-Пьер)
33:30 Александр Липин
35:07 Максим Худяков
36:22 Роман Савченко
Владислав Провольнев 36:22
39:59 Максим Семенов
3-й период
56:56 Брэндон Боченски
59:43 п.в. Дастин Бойд (Н. Доус)
Статистика
14 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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