Вратарь «Торпедо» Проскуряков в седьмой раз в сезоне сыграл на ноль
Голкипер «Торпедо» Илья Проскуряков провёл 60 минут в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Югрой» (2:0).
29-летний вратарь отразил 17 бросков и провёл седьмой матч на ноль в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
|4.01.2017 14:30
|Зрители 2700
|Регулярный чемпионат
|"Арена Югра"
|Югра
|0:2
|Торпедо НН
|(0:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
|Андрей Разин
|Петерис Скудра
Вратари
|Александр Шарыченков 57:50 (А. Шарыченков 58:52-58:59)
|Илья Проскуряков
|1-й период
|05:30
|Андрей Анкудинов
|Николай Жердев
|15:02
|17:55
|Павел Варфоломеев
|2-й период
|24:36
|Денис Горбунов
|27:59
|Александр Акмальдинов
|Владимир Галузин (А. Потапов)
|33:23
|Александр Фролов
|35:36
|3-й период
|Вячеслав Кулемин
|52:34
|Владимир Галузин
|57:50
|Дмитрий Семин
|п.в.
|58:52
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
|Главный судья
|Томас Андерссон (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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