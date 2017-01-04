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4 января 2017, 18:24 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вратарь «Торпедо» Проскуряков в седьмой раз в сезоне сыграл на ноль

Голкипер «Торпедо» Илья Проскуряков провёл 60 минут в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Югрой» (2:0).

29-летний вратарь отразил 17 бросков и провёл седьмой матч на ноль в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

4.01.2017 14:30 Зрители 2700 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Югра 0:2 Торпедо НН
(0:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Андрей Разин Петерис Скудра
Вратари
Александр Шарыченков 57:50 (А. Шарыченков 58:52-58:59) Илья Проскуряков
1-й период
05:30 Андрей Анкудинов
Николай Жердев 15:02
17:55 Павел Варфоломеев
2-й период
24:36 Денис Горбунов
27:59 Александр Акмальдинов
Владимир Галузин (А. Потапов) 33:23
Александр Фролов 35:36
3-й период
Вячеслав Кулемин 52:34
Владимир Галузин 57:50
Дмитрий Семин п.в. 58:52
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Главный судья Томас Андерссон (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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