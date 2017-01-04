2 очка Костицына помогли ХК «Сочи» разгромить «Автомобилист»
ХК «Сочи» на выезде нанёс поражение «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Южная команда выиграла второй матч из последних семи. Уральская команда прервала свою серию с набранными очками на отметке в четыре матча (при трёх победах).
К шестой минуте матча гости вели со счётом 2:0 — Алексей Пепеляев и Бен Максвелл отличились с интервалом в минуту и 5 секунд. В начале второй трети матча команда из Сочи довела дело до 4:0 — шайбы забросили Андрей Костицын и Эрик О’Делл. За 32 секунды до второй сирены счёт стал 5:0 — гол забил Егор Морозов. На 53-й минуте матча хозяева размочили счёт стараниями Станислава Чистова.
Главным героем встречи стал форвард ХК «Сочи» Андрей Костицын — на его счету заброшенная шайба и голевая передача.
|4.01.2017 15:00
|Зрители 5200
|Регулярный чемпионат
|КРК "Уралец"
|Автомобилист
|1:5
|Сочи
|(0:2, 0:3, 1:0)
Главные тренеры
|Владимир Крикунов
|Вячеслав Буцаев
Вратари
|Иван Лисутин 23:15 (В. Сохатский 23:15)
|Константин Барулин
|1-й период
|03:15
|Томми Кивисте
|Алексей Пепеляев (А. Петерссон, А. Костицын)
|04:26
|05:07
|Олег Губин
|Павел Медведев
|05:16
|Бен Максвелл
|05:31
|Бен Максвелл
|10:18
|Илья Крикунов
|19:01
|2-й период
|Андрей Костицын (И. Крикунов, И. Игнатушкин)
|21:50
|Эрик О`Делл
|23:15
|Павел Падакин
|27:20
|Игорь Левицкий
|30:47
|37:02
|Егор Морозов (И. Левицкий)
|39:28
|3-й период
|40:48
|Павел Турбин
|48:10
|Никита Щитов
|52:52
|Станислав Чистов (Д. Моня)
|56:12
|Анатолий Голышев
|56:12
|Анатолий Голышев
Статистика
|22
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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