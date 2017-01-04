2 очка Костицына помогли ХК «Сочи» разгромить «Автомобилист»

Южная команда выиграла второй матч из последних семи. Уральская команда прервала свою серию с набранными очками на отметке в четыре матча (при трёх победах).



К шестой минуте матча гости вели со счётом 2:0 — Алексей Пепеляев и Бен Максвелл отличились с интервалом в минуту и 5 секунд. В начале второй трети матча команда из Сочи довела дело до 4:0 — шайбы забросили Андрей Костицын и Эрик О’Делл. За 32 секунды до второй сирены счёт стал 5:0 — гол забил Егор Морозов. На 53-й минуте матча хозяева размочили счёт стараниями Станислава Чистова.



Главным героем встречи стал форвард ХК «Сочи» Андрей Костицын — на его счету заброшенная шайба и голевая передача.