Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28335824/
4 января 2017, 18:02 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

2 очка Костицына помогли ХК «Сочи» разгромить «Автомобилист»

ХК «Сочи» на выезде нанёс поражение «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Южная команда выиграла второй матч из последних семи. Уральская команда прервала свою серию с набранными очками на отметке в четыре матча (при трёх победах).

К шестой минуте матча гости вели со счётом 2:0 — Алексей Пепеляев и Бен Максвелл отличились с интервалом в минуту и 5 секунд. В начале второй трети матча команда из Сочи довела дело до 4:0 — шайбы забросили Андрей Костицын и Эрик О’Делл. За 32 секунды до второй сирены счёт стал 5:0 — гол забил Егор Морозов. На 53-й минуте матча хозяева размочили счёт стараниями Станислава Чистова.

Главным героем встречи стал форвард ХК «Сочи» Андрей Костицын — на его счету заброшенная шайба и голевая передача.

4.01.2017 15:00 Зрители 5200 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Автомобилист 1:5 Сочи
(0:2, 0:3, 1:0)
Главные тренеры
Владимир Крикунов Вячеслав Буцаев
Вратари
Иван Лисутин 23:15 (В. Сохатский 23:15) Константин Барулин
1-й период
03:15 Томми Кивисте
Алексей Пепеляев (А. Петерссон, А. Костицын) 04:26
05:07 Олег Губин
Павел Медведев 05:16
Бен Максвелл 05:31
Бен Максвелл 10:18
Илья Крикунов 19:01
2-й период
Андрей Костицын (И. Крикунов, И. Игнатушкин) 21:50
Эрик О`Делл 23:15
Павел Падакин 27:20
Игорь Левицкий 30:47
37:02
Егор Морозов (И. Левицкий) 39:28
3-й период
40:48 Павел Турбин
48:10 Никита Щитов
52:52 Станислав Чистов (Д. Моня)
56:12 Анатолий Голышев
56:12 Анатолий Голышев
Статистика
22 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
Новости Матчи Состав Статистика
Сочи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Крикунов: Есть опасения относительно матчей ХК «Автомобилист» после Кубка Шпенглера

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Екатеринбургский «Автомобилист» еще не успел перестроиться с Кубка Шпенглера на Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), поэтому существуют опасения по поводу первых матчей в новом году, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер уральской команды Владимир Крикунов.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена