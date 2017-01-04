Дадонов: Два периода в Минске СКА провёл просто провальных

«Ничего хорошего у нас нет, третье поражение подряд. Два периода провели просто провальных. Мне кажется, нужно делать правильные выводы. Возможно, это полезный урок для нашей команды, и мы не будем в дальнейшем наступать на те же грабли. Надеюсь, это хороший опыт. Будем готовиться к следующей игре, посмотрим, как мы её проведём.



В принципе, настраивались. Но надо отдать должное “Динамо”: минчане неплохо играли, быстро двигались, проводили много скоростных комбинаций, убегая в отрыв. В некотором смысле хорошо, что так получилось, удачно провели последние 20 минут. По-другому и не должно быть. Когда команда проигрывает 1:5, надо что-то делать. В принципе, были шансы и сравнять счёт, но вообще не надо доводить ситуацию до такой.



Сезон длинный, 60 игр. Кому мстить? Разные матчи бывают, разные ситуации. Думаю, надо нам с другим настроем на каждую игру выходить», — цитирует хоккеиста Timetodraft.