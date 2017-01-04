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4 января 2017, 17:42 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дадонов: Два периода в Минске СКА провёл просто провальных

Форвард СКА Евгений Дадонов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:5).

Форвард <span class=error>СКА</span> Евгений <span class=error>Дадонов</span> подвёл итоги матча регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с минским Динамо (4:5). Увеличить
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«Ничего хорошего у нас нет, третье поражение подряд. Два периода провели просто провальных. Мне кажется, нужно делать правильные выводы. Возможно, это полезный урок для нашей команды, и мы не будем в дальнейшем наступать на те же грабли. Надеюсь, это хороший опыт. Будем готовиться к следующей игре, посмотрим, как мы её проведём.

В принципе, настраивались. Но надо отдать должное “Динамо”: минчане неплохо играли, быстро двигались, проводили много скоростных комбинаций, убегая в отрыв. В некотором смысле хорошо, что так получилось, удачно провели последние 20 минут. По-другому и не должно быть. Когда команда проигрывает 1:5, надо что-то делать. В принципе, были шансы и сравнять счёт, но вообще не надо доводить ситуацию до такой.

Сезон длинный, 60 игр. Кому мстить? Разные матчи бывают, разные ситуации. Думаю, надо нам с другим настроем на каждую игру выходить», — цитирует хоккеиста Timetodraft.

3.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат
Динамо Мн 5:4 СКА
(1:0, 4:1, 0:3)
Вратари
Скривенс Б. Коскинен М.
1-й период
00:41 Дрозд С.
Ковальчук И. 02:07
05:24 Петтерссон Ф. (Клинкхаммер Р.)
06:10 Петтерссон Ф.
Юдин Д. 06:10
Каблуков И. 09:32
12:57
13:20 Скривенс Б.
Яковлев Е. 13:20
15:55 Граньяни М-А.
2-й период
21:56 Палушай А. (Китаров А., Граборенко Р.)
Шипачев В. 24:59
25:36 Петтерссон Ф. (Палушай А.)
27:45 Стась А.
32:26 Степанов Анд.
33:32 Дрозд С. (Кулаков А.)
37:04 Степанов Анд.
Ковальчук И. (Дадонов Е., Шипачев В.) 38:35
Юдин Д. 39:23
Юдин Д. 39:23
3-й период
Дацюк П. (Рукавишников Р.) 43:04
47:31 Кулаков А.
Дадонов Е. (Шипачев В.) 49:32
Яковлев Е. (Херсли П., Шипачев В.) 53:00
Статистика
16 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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