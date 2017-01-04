Голы Галузина и Сёмина принесли «Торпедо» победу над «Югрой», это 2 победа кряду

Нижегородская команда выиграла второй матч подряд и шестая в восьми последних матчах. Команда из Ханты-Мансийска проиграла пятый матч из последних семи.



Первая двацатиминутка заброшенных шайб не принесла, а во второй Владимир Галузин вывел «Торпедо» вперёд. Этот гол оказался победным. Под занавес матча Дмитрий Сёмин в меньшинстве поразил пустые ворота. Как итог — нижегородцы сыграли на ноль и победили в Ханты-Мансийске.