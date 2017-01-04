Голы Галузина и Сёмина принесли «Торпедо» победу над «Югрой», это 2 победа кряду
«Югра» на своём льду потерпела поражение от «Торпедо» в стартовом матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Нижегородская команда выиграла второй матч подряд и шестая в восьми последних матчах. Команда из
Первая двацатиминутка заброшенных шайб не принесла, а во второй Владимир Галузин вывел «Торпедо» вперёд. Этот гол оказался победным. Под занавес матча Дмитрий Сёмин в меньшинстве поразил пустые ворота. Как итог — нижегородцы сыграли на ноль и победили в
|4.01.2017 14:30
|Регулярный чемпионат
|"Арена Югра"
|Югра
|0:2
|Торпедо НН
|(0:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
|Андрей Разин
|Петерис Скудра
Вратари
|Александр Шарыченков 57:50 (А. Шарыченков 58:52-58:55)
|Илья Проскуряков
|1-й период
|05:30
|Андрей Анкудинов
|Николай Жердев
|15:02
|17:55
|Павел Варфоломеев
|2-й период
|24:36
|Денис Горбунов
|27:59
|Александр Акмальдинов
|Владимир Галузин (А. Потапов)
|33:23
|Александр Фролов
|35:36
|3-й период
|Вячеслав Кулемин
|52:44
|Владимир Галузин
|57:50
|Дмитрий Семин
|п.в.
|58:52
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
|Главный судья
|Томас Андерссон (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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