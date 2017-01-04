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4 января 2017, 17:17 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Голы Галузина и Сёмина принесли «Торпедо» победу над «Югрой», это 2 победа кряду

«Югра» на своём льду потерпела поражение от «Торпедо» в стартовом матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Нижегородская команда выиграла второй матч подряд и шестая в восьми последних матчах. Команда из Ханты-Мансийска проиграла пятый матч из последних семи.

Первая двацатиминутка заброшенных шайб не принесла, а во второй Владимир Галузин вывел «Торпедо» вперёд. Этот гол оказался победным. Под занавес матча Дмитрий Сёмин в меньшинстве поразил пустые ворота. Как итог — нижегородцы сыграли на ноль и победили в Ханты-Мансийске.

4.01.2017 14:30 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Югра 0:2 Торпедо НН
(0:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Андрей Разин Петерис Скудра
Вратари
Александр Шарыченков 57:50 (А. Шарыченков 58:52-58:55) Илья Проскуряков
1-й период
05:30 Андрей Анкудинов
Николай Жердев 15:02
17:55 Павел Варфоломеев
2-й период
24:36 Денис Горбунов
27:59 Александр Акмальдинов
Владимир Галузин (А. Потапов) 33:23
Александр Фролов 35:36
3-й период
Вячеслав Кулемин 52:44
Владимир Галузин 57:50
Дмитрий Семин п.в. 58:52
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Главный судья Томас Андерссон (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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